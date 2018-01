Citan a vecinos del departamento Río Hondo que gestionan pensiones

23/01/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El municipio a través de la Dirección de Salud y Acción Social informó que se encuentra disponible el listado de "Expediente de Pensiones No Contributivas", las que fueron iniciadas de forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cabe destacar que las personas que figuren en la siguiente listado deberán presentarse en las oficinas de Caseros y San Lorenzo de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 con el correspondiente DNI. Las personas son las siguientes: Aguirre Mabel, 17.718.130; Campoya Ricardo Agustín, 44.874.707; Chávez Ángel René, 21.609.503; Chávez Antonio del Valle, 21.704.076; Espinoza Paulo Daniel, 40.333.642; Gabrieli Julio, 13.955.814; García Mirta del Valle, 21.886.295; Jiménez Edgardo, 32.684.659; L e s c a n o M a r i o R e n é , 16.805.077; Luna Pabla Aída, 29.815.286; Martínez Ángel Jesús, 20.260.664; Molina Roberto Carlos, 26.300.515; Nieva Nilda Ramona, 12.483.608; Ordoñez Hugo Adrián, 24.748.288 y Ovejero Ana Noemí, 18.168.204; R o s a l e s S a n t o D a n i e l , 18.062.526; Sánchez Horacio Oscar, 16.675.189; Sotelo Alejandra, 26.099.134; Torres Marcos Marcelo, 27.611.523; Vizgarra Claudia, 25.438.425; Sosa Manuel Teófilo, 13.756.964 y Vizgarra Silvia, 21.120.305.