Se pueden comprar en todo el país las entradas para el 45º Festival de la Canción Popular

23/01/2018 -

La Municipalidad de Sumampa, a cargo del intendente, Marcelo Bernasconi, dio a conocer que se pusieron a la venta las entradas para el Festival de la Canción Popular online, que están disponibles para todo el país, con lo cual facilitarán el acceso a los sumampeños residentes fuera de la provincia. Para ello, detallaron, deberán entrar al enlace http://www.pases how .com.ar/#/eventos/45-edfestival- de-la-cancion . Asimismo recordaron la grilla de artistas para las dos noches, encabezados por Axel y Sergio Galleguillo. Formarán parte de la cartelera del Festival de la Canción Popular Sumampa 2018, el viernes 9 de febrero: apertura a cargo de academias de danzas; Sergio Galleguillo; Dale Q Va; Carlitos Jiménez; Sachamanta y Brasita de mi chala, entre otros; para el sábado 10: apertura a cargo de academias de danzas; Axel; Los Tipitos; Destino San Javier; Pastor Luna, Franco Escobedo y muchos más. Una casa de regalo Recalcaron que con el número de las entradas se sorteará una casa. El encuentro artístico tendrá lugar en el predio del Club Atlético Sumampa, y cuenta con la organización de la Municipalidad de Sumampa, que extendió una invitación a toda la región, incluyendo el norte cordobés y el NOA; y tiene el auspicio del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El intendente Bernasconi dijo que habrá dos días de doma ya que firmaron un vínculo con Jesús María para tener ciertas semejanzas. Este será el tercer año consecutivo de doma. Serán dos noches de domas con las mejores tropillas de la zona y ciudades vecinas, feria de artesanos, comidas regionales y mucho más. Precios Para ambas noches, el precio de la entrada general será de $300; en tanto para el sábado 10, el valor de la platea se fijó en $500 (sectores no numerados, con un cupo disponible de 700 unidades). En la página de referencia se especifica que los valores de las entradas no incluyen costos financieros y establecen como la política de ingreso de menores: de 0 a 5 años, sin cargo; de 6 a 11 años abonan entrada de $50; y de 12 años en adelante abonan entrada normal. La apertura de las puertas del club se pautó para las seis de la tarde. El inicio de la doma a las 21 y los espectáculos artísticos desde la medianoche.