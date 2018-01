Moza fue golpeada y amenazada por la esposa de un compañero

23/01/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una empleada que cumple funciones en un café bar denunció que una mujer la amenazó y la agredió físicamente en su trabajo porque la "cela" con su marido. El incidente se registró en las primeras horas del domingo en un conocido café bar de la ciudad termal. La denunciante expuso ante las autoridades policiales que se encontraba, como de costumbre, en su lugar de trabajo cuando fue sorprendida en cuestión de segundos por una mujer mayor de edad que sin mediar palabras la habría agredido físicamente delante de circunstanciales clientes que se encontraban en el local y de curiosos que se detuvieron para observar la escena. La víctima agregó que la agresora la tomó del cabello y la "zamarreó" de un lado para otro, "Estaba enceguecida, fuera de lugar, envuelta en una crisis de nervios y continuó pegándome en la región del rostro". Antes de retirarse seguía vociferando "que no se meta con su marido porque se lo quiere quitar al padre de sus hijos y que cada vez que la vea le pegará y le hará escándalos, que no pase por la calle ni cerca de su casa y que es una ladrona de maridos". Fuentes confiables agregaron que la agresora venía realizando un seguimiento de la empleada agredida sobre su comportamiento mediante mensajes telefónicos y registros de llamadas en el celular del hombre en cuestión sumado a gente de su entorno que le habrían dicho que su marido se comunicaba con una mujer.