Montillo no baja los brazos y quiere luchar

23/01/2018 -

El mediocampista Walter Montillo, quien juega en Tigre pero que sufrió una lesión en la rodilla derecha, reconoció que atraviesa "un momento muy difícil", pero aclaró que no está en su ADN entregarse y que luchará por recuperarse.

"Es por lo que me toca pasar, y realmente es un momento muy difícil, de mucha tristeza y bronca por todo lo batallado hasta hoy. ¿Y que voy a hacer? ¿Entregarme? La verdad que no, no está en mi adn", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El pasado sábado en un amistoso entre Tigre y Deportivo Morón, el jugador sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar el cotejo.