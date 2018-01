Fotos Graciela Alfano: a los 65 años, la actriz deslumbra con un microbikini en el mar

Llega el verano y Graciela Alfano emprende viaje al mar, ya sea de la Costa Atlántica o de Uruguay, porque ama dejarse mojar por sus aguas, tomar sol y descansar sobre la arena. Y lo mejor, para sus miles de fanáticos, es que la exjurado del Bailando comparte imágenes sensuales en sus distintas cuentas en las redes sociales.

El año pasado, la ex Miss Argentina se rompió la rodilla y debió permanecer catorce semanas sin caminar. La rehabilitación fue prolongada, pero finalmente, Graciela pudo reanudar todas sus actividades sociales y laborales, y volver al mar. Esta vez, la rubia se dejó ver con una microbikini y una figura que parece no haber abandonado nunca el entrenamiento físico.

"Estoy en una casa frente al mar. Y mantengo una rutina muy particular. Me levanto a las cinco y media de la mañana, porque me despierta Benny, este perrito negro que recogí en la escollera el año pasado. A las seis y media estoy en la playa y me quedo hasta las nueve, que no hay nadie", le contó a la revista Gente.

Graciela Alfano conoce muy bien los secretos de belleza, por eso cuando regresa de la playa duerme un ratito, se levanta para almorzar y hacer una siesta, según relevó a la publicación.

"A las nueve de la noche ya estoy debajo de las sábanas", se sinceró.