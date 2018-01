Cherubito contó que fue acosada por un director: "Perdí trabajos por decir que no"

23/01/2018 -

A raíz de la reciente denuncia por acoso sexual de Rita Pauls a Tristán, Anabel Cherubito se sumó a la lucha por la igualdad de género en el mundo de la actuación y contó que vivió situaciones de este tipo en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

"Tenemos que tomarnos en serio el tema de la igualdad. Veo que ahora están cambiando la cosas. El hombre tiene que aprender que no es no", dijo Cherubito, que saltó a la fama en la TV argentina en los 90, al programa de KZO Tardes Nuestras.

"Supongo que en todos lados es igual, pero este medio por lo general está manejado por los hombres. Me pasó de perder trabajos por decir que no. Me conocés, soy brava. No me gusta el abuso de poder", precisó, y relató una difícil situación que le tocó vivir.

"Me habían elegido para un personaje para una tira y fui a hacer la prueba de vestuario. El director me llamó a su oficina y me dijo algo desubicado. Yo lo mandé a la p... que lo p... Le dije: ¿Estás haciendo abuso de poder? ¿Estás pidiendo a cambio de un trabajo que yo me he ganado...?. No. Siempre fui brava con eso porque no es fácil ser mujer y moverte sola", dijo, y contó que al día siguiente la llamaron para decirle que se había quedado sin trabajo.

Según sus palabras, no recuerda el nombre de aquella persona, pero aseguró que si le vuelve a pasar no dudaría en denunciar "con nombre y apellido" al acosador: "Lo bueno es que ahora empiezan a creerles a las mujeres".