Se rompió la funda de su celular y sufrió quemaduras de primer grado

Fotos Sufrió quemaduras en el cuello, pierna y brazos.

Hoy 10:52 -

Una joven de 24 años sufrió quemaduras de primer grado en el cuerpo, al romperse la funda de su celular y derramar ácido por toda la cama, mientras ella dormía.

El accidente ocurrió en la ciudad rionegrina de Cipoletti. La joven había comprado para su teléfono, una funda con líquido de color y brillos y al dormir, dejó el celular bajo la almohada. Despertó por el ardor e su cuerpo.

De inmediato fue al hospital y los médicos le explicaron que presentaba quemaduras de primer grado en una pierna, un brazo y el cuello.

Según el diario "La Mañana", de Neuquén, la víctima contó: “Es realmente doloroso. Hoy se me está llenando de ampollas. Yo no tenía ni idea de que el agüita en realidad era ácido".

"Me perjudicó hasta en mi trabajo porque no puedo usar ropa larga, tengo que curarme porque al no saber qué químico es, puedo infectar la piel", cerró.