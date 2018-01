Pasó cinco años sin descubrir la broma que le jugó su esposa antes de morir

Hoy 17:05 -

Phedre y Nigel se conocieron de adolescente. Vivían en Johannesburgo, Sudáfrica, y la muerte de Phedre en 2013 por un cáncer dejó devastado a su marido. Sin embargo, antes de morir, su esposa le pidió a Nigel una última orden que "riegue las plantas del baño todos los días".

Su hija Antonia Nicol contó a BuzzFeed News que su papá estaba orgulloso de la tarea que había hecho con las plantas, por mantenerlas vivas y frondosas hasta la actualidad. Según la hija, el pedido de su madre "le había dado consuelo" a su padre.

Antonia viajó hasta Sudáfrica para ayudar a su padre a mudarse a un asilo y fue ahí cuando ambos se dieron cuenta de algo: que las plantas eran de plástico.

"Fue muy divertido cuando nos enteramos, nos reímos mucho", recuerda Antonia, que señaló cómo al instante supieron que se trató de una broma de su madre, de esas que la pareja se gastaba continuamente. "Fue como si ella estuviera aquí con nosotros otra vez".

Antonia también contó la historia a través de Twitter, donde escribió: "Antes de que mi mamá falleciera, le dió instrucciones bastante estrictas de regar las plantas del baño. Desde entonces él las ha regado religiosamente, manteniéndolas vivas. Lucen tan increíbles que decidió llevarlas a su nuevo hogar, donde descubrió que eran de plástico. Puedo oír a mi mamá soltando una risita".

El tuit de la conmovedora historia ha sido compartido más de 42.000 veces y tiene más de 137.000 likes.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT