Fornoni: "La preocupación más grande de la gente tiene que ver con la inflación actual y a futuro

Fotos DATO. "Cuando medimos índices de optimismo, lo peor valorado son los precios".

24/01/2018 -

La analista política Mariel Fornoni brindó un panorama sobre cómo se presenta este año en el plano político y también señaló cuáles son los principales desafíos que tiene por delante el Gobierno, en un escenario con una oposición dividida, sindicalistas denunciados ante la Justicia y una economía que no termina de dar señales concretas de una mejoría en los bolsillos de la gente.





-¿Cómo ve el escenario político en este inicio del año y al Gobierno?

-La verdad que el Gobierno tuvo a fin de año algunos traspiés en el Congreso, el recorte de los jubilados y demás cuestiones de la opinión pública que la verdad que tuvo una caída que luego se profundizó con el caso del ministro de Trabajo, venía como dando algunos traspiés y creo que ahora está con esta gira internacional que es un poco la mejor faceta en la cual se ve a Macri en esto de poder insertar otra vez a la Argentina en el mundo y me parece que vuelve también en estos temas que es donde en general cuando suceden, repunta en términos de popularidad. Pero bueno, tuvo un fin y un inicio de año complicado, veremos. La verdad que uno siente y creo que marzo es el mes clave donde vuelve la gente, porque en enero y febrero, hay mucha gente aún de vacaciones, está todo medio en stand by. Pero en marzo, cuando no se sabe si empiezan o no las clases, qué puede pasar con las paritarias, en general es un mes clave.





-¿En marzo habrá otra percepción en el humor social?

-Sí, en general cuando nosotros medimos los índices de optimismo, el atributo que peor valorado está por parte de la gente es el tema de los precios. En términos económicos por ahí la gente no cuestiona el tema laboral, pero sí la preocupación más grande tiene que ver con la inflación actual y a futuro y en ese contexto, evidentemente el tema del consumo, de los precios y demás es un tema que va a ser trascendente. Porque la gente, en realidad, juzga la economía a través de las variables que conoce y esto es si el sueldo antes le alcanzaba para más cosas y ahora le alcanza para menos, qué alcanzaba a comprar y ahora qué, por ahí si uno dice las reservas del Banco Central, la macroeconomía, es algo que escapa al común de la gente, esos temas no llegan.





-Lo que le pega en el día a día es lo que más valora

-Por supuesto, porque básicamente es una cuenta muy sencilla: Si a mí antes me alcanzaba para determinadas cosas y ahora me alcanza para menos o para más, no hay mucho más que eso a la hora de juzgar. Si tenía acceso a ahorrar, me podía ir de vacaciones, podía mandar los chicos al colegio privado, lo que sea, todas esas comparaciones que se pueden hacer tienen que ver con eso.





-¿Cómo se vislumbra el rearmado de la oposición, el PJ y el frente sindical?

-Me parece que el PJ tiene complicaciones y me parece que tiene muchas figuras. pero no tiene un liderazgo fuerte, además tiene el liderazgo de Cristina que también funciona como una barrera a la entrada de nuevos jugadores, porque ella mal que mal, y tal vez con un liderazgo que está decreciendo, no creciendo, todo lo contrario, también es cierto que ocupa una posición importante dentro de la torta. Eso se reparte entre los que están y ella que tiene una función importante, en función de eso también. Lo que pasa es que la verdad que no termina de poder liberar el camino a que haya una renovación que necesita el peronismo y con los tiempos que viene la política diría que están complicados para el 2019 también, porque la elección más allá que es en octubre de 2019, así como vivimos siempre en nuestro país, a mitad de este año ya vamos a estar hablando de la elección.





-¿Le alcanzará el tiempo al PJ para presentar una propuesta competitiva o pondrá un candidato testimonial?

-Yo creo más probable que sea esto último, porque creo que los tiempos son cortos y veo mucha indefinición y no veo un liderazgo claro y concreto y tampoco veo al PJ ordenado. Entonces, me parece que hay demasiados egos y pocos liderazgos que realmente la gente siga.





-¿El gremialismo puede causarle algún problema al gobierno este año?

-Sí, evidentemente porque siempre tratan de mostrar una sensación de ingobernabilidad, la verdad que nosotros tenemos el antecedente que el último gobierno no peronista que terminó en tiempo y forma fue Alvear en 1928 así que la verdad que con esos antecedentes, la gente empieza a ver, bueno ya se vio a fines de este año, marchas, piquetes y demás que después se estuvieron replicando en enero. Lo que pasa es que también con la imagen que tienen los sindicatos y estos últimos sucesos de presuntos hechos de corrupción, tampoco esto le ayuda a los sindicatos a ganar credibilidad.





-Con un PJ dividido, los sindicatos con pérdida de imagen, ¿qué desafíos va a tener que afrontar el Gobierno?

-Lo económico, creo que es fundamental. La economía y la gestión, porque también es cierto que el Gobierno se publicitó en función del mejor equipo de los últimos 50 años de gestión y la verdad que todavía eso no está viéndose porque también era lógico, porque uno sabía que las obras necesitan un tiempo y me parece que todavía el gobierno se tiene que enfocar en la gestión y en el tema económico, se va a tener que enfocar también en el plano social porque si no no lo va a poder manejar.





-¿La economía será la principal opositora?

-Sí, creo que la economía va a ser todo un tema y los pronósticos en general lo que muestran es que va a haber un crecimiento moderado y en algunos sectores, entonces otros se van a ver afectados.





Por José Aranda | Twitter: @jaranda40