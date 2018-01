El cómico volverá a ser candidato en dos años

24/01/2018 -

El humorista Nito Artaza está convencido de que la política es una buena herramienta para llevar a la práctica el bien común, "mientras se haga política para servir y no para servirse".

Por eso no descarta volver a presentarse dentro de dos años como candidato por Corrientes. Así lo adelantó en una entrevista con EL LIBERAL y Canal 7, durante la cual también analizó el margen de tolerancia del pueblo con respecto a los ajustes, en comparación con el 2001.

"Aquello ya fue llenarse el vaso, ojalá eso no ocurra con este gobierno. Le estamos llamando siempre la atención, como encendiendo luz amarilla, luz roja, diciéndole no al endeudamiento, no al ajuste. A los trabajadores, ¿otra vez les vamos a sacar derechos? Es posible que la gente termine perdiendo la paciencia. Pero lo va a tener que expresar en las urnas o protestando o haciéndolo sentir a las autoridades, pero después lo va a dirimir en las urnas", reflexionó Nito, quien estuvo invitado al cumpleaños de Carolina Papaleo, otra actriz que quiere seguir la carrera política como su madre, Irma Roy.