"Nito" Artaza eligió hacer un trío y no se equivocó

24/01/2018 -

"Nito" Artaza ya tenía las valijas listas para ir a Corrientes este verano cuando "El Negro" Álvarez y Hugo Varela le propusieron, una semana antes de debutar, compartir un espectáculo en Carlos Paz.

Lo charló con su esposa, la actriz y cantante, Cecilia Milone, y aceptó. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL y Canal 7 confesó que está feliz de haber tomado la decisión correcta. "Tresmendo" se presenta en el Teatro Melos y son una suerte de "sorpresa" de la temporada por la gran repercusión que tiene el show de humor.

"La verdad es que estamos muy felices los tres, nos divertimos arriba del escenario. Hay una amistad y eso lo siente mucho el público. Son tres estilos diferentes. Estamos emocionados los tres porque hay funciones en las que el público nos aplaude de pie, contento. La gente viene feliz y se va cantando", contó Nito Artaza.

Y repitió que hay un cariño genuino entre los tres artistas, lo cual hace que todo fluya más fácilmente. "No nos equivocamos, fue una sorpresa por el lado interior de la pista, como dicen a veces en las carreras. Nos presentamos en una sala grande, con capacidad para 700 personas, y la llenamos, por eso agregamos funciones. Vinimos a Carlos Paz a divertir al público, a hacer nuestra profesión, a hacer una buena ecuación económica, pero fundamentalmente a seguir haciendo carrera y disfrutar. ‘El Negro’, Hugo y yo estamos en la etapa de disfrutar, disfrutamos con el público divirtiéndolos", reflexionó.

Cómo ve al país

Tratándose de un exlegislador por Corrientes, además de candidato a vicegobernador, la entrevista con el también humorista "Nito" Artaza no podía dejar de hacer foco en la situación económica y social que vive la Argentina.

"No quiero amargar la nota, yo soy optimista siempre. Pienso que la Argentina siempre va a seguir creciendo igual, pero las provincias necesitan mayor crecimiento, promoción industrial y no sólo obras de infraestructura. Ojalá el gobierno se dé cuenta. No comparto las ideas de (Mauricio) Macri, el presidente. Aunque es mi amigo desde hace mucho tiempo, yo soy de los radicales que no acompañaron en Gualeguaychú", recordó Artaza.

Y se refirió a cómo se siente en la calle esas ideas que él no comparte con el Presidente argentino. "Las políticas neoliberales dejan afuera a un gran sector de la población. Estamos viviendo muchos ajustes, importación indiscriminada, y sobre todo desigualdad. Ya hemos tenido experiencias como éstas, ojalá que el presidente se dé cuenta, es un gobierno legítimo y vamos a tener que dirimirlo en las urnas en dos años", adelantó.

"Mientras tanto hay gente que no la está pasando bien. Ojalá el gobierno se dé cuenta de que no son números sino familias. Yo espero que los radicales que están dentro del gobierno puedan convencer al Presidente de un cambio de rumbo. Ojalá, Dios quiera sea así", concluyó.