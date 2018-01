El Mago Emanuel arma una rebelión en Córdoba

Fotos El Mago Emanuel confesó que nada lo hace más feliz que estar en el escenario.

24/01/2018 -

El Mago Emanuel llevó sus trucos a la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Y aunque suene a que no hay novedad en eso, él mismo se encargó de aclarar que ésta podría calificarse como su primera vez en la villa cordobesa, ya que si bien estuvo allí durante muchos veranos siempre lo hizo como parte del elenco de una Revista, pero nunca con su espectáculo de magia.

Esta vez, Emanuel decidió llevar "La Rebelión de los Sentidos", a la sala del teatro Libertad, de miércoles a domingos, a las 21.30.

"Estoy feliz de volver a Carlos Paz, es casi como mi primera vez, aunque siempre hice temporada, y hasta debuté en Carlos Paz, pero siempre formando parte de una revista. A mis espectáculos de magia los llevé durante seis años consecutivos a Mar de Plata y nunca se dio la oportunidad de venir a Carlos Paz. En esta oportunidad Eduardo Giordano y Miguel Pardo apostaron a esta locura y nos salió bien. Estoy feliz con la reacción del público, se enganchan, se divierten, se sorprenden no solo con la magia sino con el humor, porque no están acostumbrados a verme así en la tele", dijo Emanuel en una entrevista exclusiva con Gustavo Anzani para EL LIBERAL y Canal 7.

Nacido en un seno familiar bien artístico, se nota esas raíces en el show integral que ofrece.

Estar arriba del escenario me da mucha felicidad. Me encanta estar en todos los detalles, la puesta de luces la hago yo, el armado del espectáculo, la imagen, la idea. Ya debe tener que ver con una cosa familiar, me fascina estar arriba del escenario.

Con la infinidad de trucos que sabe hacer, ¿cómo realiza la selección de los que llevará al teatro?

Principalmente elijo lo que me gusta hacer a mí, después sobre lo que me gusta hacer, me da placer y me siento cómodo haciéndolo, pienso en el público, si le gustaría ver. A algunos los pruebo en eventos sociales o de empresas para ver si genera eso que creo que generaría. Voy probando a ver cómo reaccionan para ponerlo en el espectáculo de teatro. Siempre el espectáculo de teatro es diferente a un evento social, en el que vos caés y quizás a los asistentes no les interesa ver tu show, entonces lo tenés que "comprar" y tirar para tu lado. En cambio, el que viene al teatro, compra la entrada y se sienta relajado y feliz para ver tu espectáculo.

¿Hay interacción con el público?

La magia le pasa en la manos al público, trabajo con la energía del público, con los objetos del público... no sólo participan desde la platea sino que suben al escenario a jugar conmigo. Y cuando la magia ocurre entre el público no pueden creer que las cosas pasen en sus manos. Trato de que la magia esté presente arriba y abajo del escenario.