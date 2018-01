La soja volvió a subir su cotización en Rosario y finalizó en $5.250 la tonelada

-

El mercado agropecuario en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) exhibió ofrecimientos de compras dispares, un ritmo inferior de comercialización que la rueda pasada y por soja la oferta de compra ascendió $50 a $5.250 la tonelada.

En el Mercado a Término de Rosario (Rofex), el contrato de Soja Fábrica Mayo’18 cotizó a u$s 267.4 la tonelada.

Por su parte, el precio de compra por maíz disponible se mantuvo en $ 2.900 la tonelada y la oferta por trigo marzo subió a $ 3.200 la tonelada.

El mercado de Chicago cerró con saldo dispar: la soja ajustó con subas, ante condiciones adversas para los cultivos en Argentina. La soja subió un 0,2% a u$s 362,39 la tonelada y anotó su séptima alza consecutiva; el maíz retrocedió un 0,2% a u$s 138,28 y el trigo bajó un 1% a u$s 154,88 la tonelada.