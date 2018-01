Industriales del acero indicaron que la producción se incrementó el 12% en 2017

24/01/2018 -

La producción de acero crudo fue de 4,62 millones de toneladas en 2017, 12% por encima del registro de 2016, impulsada por la obra pública, el agro y la energía, informó la Cámara Argentina del Acero.

La entidad empresarial detalló que a lo largo del 2017 la producción de laminados en caliente fue de 4,59 millones de toneladas en 2017, un 15% superior a 2016.

En tanto, la producción de tubos sin costura fue la que más recuperó (65% interanual), "por el alza del precio internacional del petróleo y las inversiones en desarrollos de petróleo y gas no convencionales", según el informe distribuido a la prensa.

La Cámara señaló que el sector se encuentra utilizando una capacidad instalada en el orden del 80%, dependiendo de la instalación. Asimismo, resaltó que se realizaron inversiones productivas en las plantas siderúrgicas por más de U$S 230 millones anuales; se destinaron más de U$S 9 millones a programas comunitarios y se crearon 577 nuevos empleos directos en plantas productoras de acero. Además, las exportaciones de productos siderúrgicos alcanzaron un monto superior a los U$S 623 millones en 2017.