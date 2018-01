Escándalo por un sketch de Santiago Bal en el que desnuda a una joven

Fotos

El video generó un fuerte repudio.

Hoy 09:41 -

Un sketch en medio de la obra de Santiago Bal recibió duras críticas y desató una fuerte polémica: ¿Por qué? Porque desnuda a una bailarina y le sugiere "tenerle las t...." para que se pueda sacar la bombacha.

Se trata de una parte de la revista Cocodrilo, Circo y Varieté, en la cual el ex de Carmen Barbieri cuenta que tiene como mascota a una pequeña pulga, que luego va a parar al cuerpo de una mujer que está sentada en una de las primeras filas.

Así, Santiago Bal comienza a desnudar a la mujer hasta que la deja en paños menores. Ahí aprovecha y le dice "Hagamos una cosa señora. Yo le tengo las t.... y usted sáquese la bombacha".

En ese momento, el actor Alejandro Dávalos, que interpreta a la pareja de la joven, interviene poniendo un "freno". El sketch se cierra con "la mascota" enganchada "en el elástico" de la lencería de la mujer.

El video se difundió y fue muy comentado. En las redes repudiaron la escena, asegurando que no se puede exponer así a una mujer, en épocas en el que prevalecen las marchas de "Ni una Menos" pidiendo cesar con la estigmatización de las mujeres y la violencia de género.

Sin embargo, Jorgelina Quiles, la propia protagonista del sketch, defendió la obra y aclaró: "No me fue nada incómodo, nunca existió una falta de respeto. La protagonista del sketch es la pulga, no yo. Mi cuerpo en ningún momento es tomado para la risa o para hacer un chiste".

Santiago Bal, no se pronunció al respecto sobre este tema. Si lo hizo para defender a su amigo Tristán por la denuncia de acoso que realizó Rita Pauls y aseguró: "Pongo las manos en el fuego por él".