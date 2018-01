Confirman la condena de Lula y se complica su candidatura

Fotos Lula da Silva.

24/01/2018 -

Con el voto de dos de los tres jueces del Tribunal Regional Federal de Puerto Alegre, la Justicia brasileña confirmó este miércoles la sentencia contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Leando Paulsen coincidió con su par Gebran Neto al considerarlo culpable de los crímenes de corrupción y lavado de dinero, además de prestar acuerdo con elevarle la pena a doce años de prisión. Ahora, solo falta que el tercero de los tres magistrados pronuncie su voto.

"Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción que operó en la estatal Petrobras", afirmó Gebran Neto, instructor del caso.

Pese a que la condena ya cuenta con mayoría entre los tres miembros de la sala, el resultado sólo podrá ser considerado definitivo una vez proclamado al final de la audiencia debido a que el último de los tres magistrados puede pedir más tiempo para examinar el proceso y cualquiera de los tres puede cambiar su voto.

La defensa de Lula, había pedido más temprano la nulidad por "falta de pruebas" del proceso.

"Lo que se tiene es un proceso nulo que generó una sentencia nula y un proceso en el que no fue hecha la prueba de la culpa, pero sí la prueba de inocencia, que pido que sea reconocida", afirmó Cristiano Zanin Martins en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4).

"El tríplex no es el del ex presidente Lula. Todos sabemos que pertenece y siempre permaneció a OAS Emprendimentos", aseveró el defensor del candidato a presidente.

El letrado, argumentó que la acusación no se puede basar únicamente en el testimonio de un imputado o en un reportaje de la cadena Globo, el mayor grupo multimedia del país.

"La palabra de un reo no sirve para incriminar al ex presidente Lula ni a otro. ¿Por qué la palabra de Leo Pinheiro (antiguo presidente de OAS) puede valer y la de otros, no?", se quejó Zanin Martins.

La candidatura de Lula a presidente, podría quedar invalidada si la mayoría de los magistrados mantiene la pena y además lo acercarían aún más a prisión.

Cabe destacar que el acusado, aparece como líder destacado en todos los sondeos electorales para los comicios presidenciales de octubre.

Lula, fue el presidente más popular de la historia de Brasil, pero al mismo tiempo acumula un total de siete causas aún abiertas en la Justicia. La mayoría, son por sospechas de corrupción, además de ya contar con una condena. El ex presidente, dijo estar "tranquilo" con el juicio de este miércoles, porque sostiene que no cometió "ningún delito".