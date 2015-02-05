CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Enero 2018
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:24 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
18.00 DEPORTV
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN
15.00 EN VIAJE
15.30 ARABESC
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 DE A DOS
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.37 ESCUCHA TU DESTINO
09.50 NO ME QUITES A MI NOVIO
12.04 JUNTOS... PERO NO TANTO
13.51 PADDINGTON
15.37 S.W.A.T.
17.55 PARKER
20.15 EL CÓDIGO DEL MIEDO
22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA MUERTE
23.57 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
TCM
09.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.39 SUBAN EL VOLUMEN
13.29 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME
15.59 ELVIS ON TOUR
17.44 MOMENTO CRÍTICO
20.13 HALCONES DE LA NOCHE
22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
23.48 SALA DE ESPERA AL INFIERNO
TNT
06.56 EL GRAN CASAMIENTO
08.26 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
10.01 SON COMO NIÑOS
11.51 WALL-E
13.32 JACK, EL CAZAGIGANTES
15.32 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
15.33 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
17.20 GODZILLA
19.33 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO
00.05 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD
00.06 TITANES DEL PACÍFICO
SPACE
06.00 OLAS SALVAJES
07.49 MAREA ROJA
09.54 MUNDO ACUÁTICO
12.19 LA ÚLTIMA FORTALEZA
14.39 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
16.25 MUNDO SURREAL
18.24 UN HOMBRE COMÚN
20.00 SERPIENTES A BORDO
22.00 EL COCODRILO VS. ANACONDA
23.47 COCODRILO. EL CAPÍTULO FINAL
CINECANAL
09.35 AMIGOS SALVAJES 3
10.56 GARFIELD. LA PELÍCULA
12.25 AGUA PARA ELEFANTES
14.33 BIG EYES
16.28 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
18.24 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
20.00 WHO?
20.07 RED
22.00 EL PADRINO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
MEDELLÍN BAR
(ALMAFUERTE Y RIVADAVIA)
+JUEVES 25, A PARTIR DE LAS 23, ACÚSTICO DE SANTIAGO DÚO, CON RODDY MONTENEGRO Y FABIÁN MONGES).LA POSTA GRILL
(AVDA. SAN MARTÍN Y RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES, RECITAL FOLCLÓRICO EXCLUSIVO DE SANTIAGO DÚO, CON RODDY MONTENEGRO Y FABIÁN MONGES. Y MÚSICA LATINA, CUMBIA Y CUARTETO CON DARÍO CUELLO.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA “BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 105 Minutos
22:00 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
21:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:15 (Cast) 20:00 (Cast)
TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:15 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:30 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:40 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13
17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
TADEO 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS ATP ESTRENO CASTELLANO 2D 16:30- 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20:30- 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPANIA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DÍAS)
Venta anticipada
“50 sombras liberadas”
Estrena el 08 de febrero 2018