CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Enero 2018

A LAS 21.30 EL SULTÁN

Hoy 21:24 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

18.00 DEPORTV

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1º EDICIÓN

15.00 EN VIAJE

15.30 ARABESC

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 DE A DOS

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.37 ESCUCHA TU DESTINO

09.50 NO ME QUITES A MI NOVIO

12.04 JUNTOS... PERO NO TANTO

13.51 PADDINGTON

15.37 S.W.A.T.

17.55 PARKER

20.15 EL CÓDIGO DEL MIEDO

22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA MUERTE

23.57 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

TCM

09.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.39 SUBAN EL VOLUMEN

13.29 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

15.59 ELVIS ON TOUR

17.44 MOMENTO CRÍTICO

20.13 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

23.48 SALA DE ESPERA AL INFIERNO

TNT

06.56 EL GRAN CASAMIENTO

08.26 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

10.01 SON COMO NIÑOS

11.51 WALL-E

13.32 JACK, EL CAZAGIGANTES

15.32 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

15.33 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

17.20 GODZILLA

19.33 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

22.00 THOR. UN MUNDO OSCURO

00.05 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

00.06 TITANES DEL PACÍFICO

SPACE

06.00 OLAS SALVAJES

07.49 MAREA ROJA

09.54 MUNDO ACUÁTICO

12.19 LA ÚLTIMA FORTALEZA

14.39 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

16.25 MUNDO SURREAL

18.24 UN HOMBRE COMÚN

20.00 SERPIENTES A BORDO

22.00 EL COCODRILO VS. ANACONDA

23.47 COCODRILO. EL CAPÍTULO FINAL

CINECANAL

09.35 AMIGOS SALVAJES 3

10.56 GARFIELD. LA PELÍCULA

12.25 AGUA PARA ELEFANTES

14.33 BIG EYES

16.28 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

18.24 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

20.00 WHO?

20.07 RED

22.00 EL PADRINO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

MEDELLÍN BAR

(ALMAFUERTE Y RIVADAVIA)

+JUEVES 25, A PARTIR DE LAS 23, ACÚSTICO DE SANTIAGO DÚO, CON RODDY MONTENEGRO Y FABIÁN MONGES).LA POSTA GRILL

(AVDA. SAN MARTÍN Y RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES, RECITAL FOLCLÓRICO EXCLUSIVO DE SANTIAGO DÚO, CON RODDY MONTENEGRO Y FABIÁN MONGES. Y MÚSICA LATINA, CUMBIA Y CUARTETO CON DARÍO CUELLO.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA “BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 105 Minutos

22:00 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:15 (Cast) 20:00 (Cast)

TRES ANUNCIOS PARA UN CRIMEN (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:15 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:40 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13

17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

TADEO 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS ATP ESTRENO CASTELLANO 2D 16:30- 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:30- 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS (COMPANIA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DÍAS)

Venta anticipada

“50 sombras liberadas”

Estrena el 08 de febrero 2018

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Enero 2018

También te puede interesar