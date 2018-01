Cristina Kircnher acudirá a la Corte Suprema por el embargo multimillonario

Fotos Cristina Kirchner

25/01/2018 -

La ex presidenta Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por el embargo que el juez Julián Ercolini le trabó por $ 10.000 millones en el marco de la causa donde la procesó por asociación ilícita y defraudación al Estado por haber favorecido a Lázaro Báez con el direccionamiento de la obra pública. En los primeros días de febrero, la defensa a cargo de Carlos Beraldi hará la presentación. Desde la defensa de la actual senadora, señalaron que "no sólo es elevado y arbitrario, sino que no guarda proporción con el hecho que se investiga ni la responsabilidad que se atribuye". El planteo ya fue realizado ante el juez de la causa, ante la Cámara federal porteña y ante la Cámara de Casación, pero al no recibir un triple rechazo, ahora van a la instancia máxima según informó Clarín.

De acuerdo con lo señalado desde la defensa de la ex Presidenta, el reclamo sostenido es que la cifra planteada como embargo ‘no guarda relación con la causa‘ y reiteraron que Cristina Kirchner no tiene cómo responder a una medida cautelar tan elevada: todos sus bienes fueron cedidos a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.

A comienzos de noviembre, la Cámara de Casación confirmó el embargo por $ 10.000 millones que se trabó en el marco de la investigación por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral: Báez recibió 52 contratos por $ 46.000 millones, pero la mitad de esas obras quedaron inconclusas.

El agravante es que cobró todo con un sobreprecio promedio del 65%.