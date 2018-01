"Cambiemos no llegaría fortalecido al 2019"

25/01/2018 -

-¿El PJ puede ser oferta competitiva en 2019?

-El peronismo o quien fuere porque no es solo el peronismo. Hoy la única virtud y fortaleza del Gobierno es que no tiene adversarios. Pero el poder le tiene horror al vacío y en alguna medida el peronismo o quien fuere se constituirá como alternativa.

-¿Dan los tiempos para que el PJ llegue unido?

-Me parece que el peronismo es imposible que se una. Los aciertos del Gobierno son hasta ahora muy débiles. El proyecto de Gobierno no tiene los logros que ellos -por el oficialismo- hubieran imaginado con lo cual, no es seguro que sean los triunfadores de 2019 y si es así, puede ser que gane otro.