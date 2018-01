Fotos APORTE. Sin tener la capacidad goleadora, como su mejor atributo futbolístico, Leandro Vella es hoy el goleador de Central Córdoba en esta temporada.

25/01/2018 -

Luego de haber perdido la categoría, en Central Córdoba se trabajó para que el equipo pueda recuperar su jerarquía y tratar de volver a la máxima categoría de ascenso y una de las primeras medidas, fue confirmar la continuidad de Gustavo Coleoni al frente del plantel y con él, comenzaron a llegar los refuerzos.

Entre una de las apuestas del Sapo, se encontraba el mediapunta Leandro Vella, quien no tenía demasiado lugar en Instituto de Córdoba, pero de todas formas el DT confió en sus cualidades y lo trajo como una las incorporaciones y de a poco, el cordobés se fue ganando la confianza del cuerpo técnico y el cariño de la gente.

Para fortuna de Coleoni, su apuesta fue buena. De hecho, Vella es hoy el goleador del equipo con ocho gritos (cinco por el Federal A y tres por Copa Argentina. Es más, el volante de 21 años fue el autor de los tres goles en la victoria de Central Córdoba 3-1, ante San Lorenzo de Alem.

A pesar de ello, en diálogo con EL LIBERAL, Vella aseguró que nunca imaginó tener este presente.

"No me imaginaba tener esta racha, en Primera División es mi mejor campaña. Cada vez que un jugador acepta un desafío, implora porque las cosas le salgan bien. Yo necesitaba jugar, el Sapo (Gustavo Coleoni) me dio la oportunidad para venir a Central y por ello le voy a estar agradecido siempre", comentó el héroe del Oeste.

"Me siento muy feliz porque lo que viví anoche (por el martes) no lo sentí en mi vida. Nunca había tenido la dicha de hacer tres goles en un partido. La alegría se extendió porque el equipo ganó", completó.

Vella, también reveló que nunca estuvo pendiente en llegar a los tres goles y que estos fueron llegando solos.

"Nunca pensé en seguir convirtiendo. Solo intentaba aprovechar mis chances. Ese tercero, para mí fue el mejor. Quedará en mi recuerdo por mucho tiempo".

Seguido, el ex Instituto contó que en el tercer gol, decidió picar la pelota en el último momento por la acción del arquero.

"Decidí picarla en el último momento porque vi que el arquero se me venía encima y como la cancha estaba mojada opté porque vaya por el aire. Por suerte la pelota entró. Fue una sensación única".

Por último Vella reconoció que al igual que su público, se ilusiona a más por el presente del equipo.

"Nosotros estamos igual de entusiasmados que la gente. Queremos lograr el ascenso, es ese nuestro único objetivo. Pero también hay que tener los pies sobre la tierra y saber que no es fácil. En la segunda fase, nos vamos a enfrentar a los mejores de cada zona".

"Fueron los primeros minutos de juego oficial, después de pretemporada fuerte y creo que de a poco nos vamos soltando cada vez más", cerró el cordobés.