Violento sujeto apaleó, desnudó y echó a la calle a su concubina

Fotos Apaleó, desnudó y echó a la calle a la mujer enceguecido en que lo engañaba con ex del secundario

25/01/2018 -

Un programador de radio y sonido continuará detenido, tras apalear, desnudar y expulsar a la calle a su concubina, al sorprenderla -según el violento sujeto- intercambiando whatsapp con un "compañero" del secundario.

Él tiene 39 años y ella, 36. Eternos novios, convivían recién desde octubre de 2016.

"Siempre me cela y golpea", declaró la mujer, atribuyéndole a él adicciones "a la marihuana y cocaína".

El desencadenante que condujo su historia a Tribunales estalló el 19 de enero.

"Desperté y la ví enviándole fotos desnuda a un ex novio que tiene en el grupo de whatsapp del secundario", detalló el sujeto.

Qué dijo ella

Por el contrario, ella habría señalado: "Él me despertó a golpes. Me sacó la ropa interior y llevó a la vereda. Ahí me vestí de nuevo. Mi ropa la puso en una bolsa de consorcio. Y mi moto, también la tiró afuera".

No fue todo. "Me pegó a trompadas y patadas", agregó.

El médico confirmó "heridas en hemitórax occipital" y diagnosticó "15 días de curación".

En lo que sí coinciden ambos es en la feroz golpiza, incidente que es materia de investigación de la fiscal Mariana Baena.

En la audiencia de la víspera, también se supo que ella tiene una pensión por discapacidad, hecho por el cual "él vive difamándome y burlándose", declaró la víctima al equipo fiscal.

Sea cual fuere la verdad, la Fiscalía intentará ponerle fin a los claroscuros de la relación, para lo cual ahora se vienen pericias psicológicos a los dos protagonistas y un informe socio ambiental.