Trump: ofrece ciudadanía a miles de "soñadores"

Pidió al Congreso u$s 25 mil millones para el muro con México.

25/01/2018 -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó estar dispuesto a apoyar una vía hacia la ciudadanía para los jóvenes indocumentados conocidos como ‘soñadores’ durante un periodo de entre 10 y 12 años si no tienen historial delictivo.

A cambio, Trump quiere que el Congreso apruebe 30.000 millones de dólares en seguridad fronteriza, incluidos 25.000 millones para construir un muro en la frontera con México, según declaró a los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente agregó que, si no se logra un acuerdo en el Legislativo para dar una solución a los cerca de 800.000 ‘soñadores’ que hay en el país, podría extender el plazo de vencimiento de Daca, el programa que los protege de la deportación, más allá del 5 de marzo, fecha que él mismo había fijado en septiembre.

‘Vamos a transformar eso (Daca). Va a suceder en algún momento en el futuro, durante un período de 10 a 12 años’, afirmó el mandatario.

No obstante, ‘si tú no tienes un muro, tú no tienes Daca’, advirtió Trump, al precisar que, pese a solicitar 25.000 millones de dólares para la muralla fronteriza, el coste de la obra sería inferior.

‘Estamos hablando probablemente de 800 millas de muro (unos 1.290 kilómetros)’, agregó el mandatario, antes de partir hacia el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).