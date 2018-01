Bárbaro "No hay oposición, pero el problema está en que este Gobierno no tiene un proyecto"

Fotos DATO. "Yo voté este gobierno y no me convence que sepa dónde quiere ir".

25/01/2018 -

Para el analista político, el Gobierno deberá dar este año señales más contundentes que las mostradas hasta ahora de que puede mejorar la actividad de la economía.

EL LIBERAL dialogó con el escritor quien además cuestionó la tarea de algunos funcionarios del Gobierno nacional. "La clase media se está destruyendo sin posibilidad alguna de sobrevivencia", señaló.

-¿Cómo ve el escenario político en este inicio de año?

-Veo que no hay oposición, la oposición está muy dispersa, pero la dificultad está en que el Gobierno no tiene un proyecto, no hay una idea de qué debe ser lo privado ni lo estatal. Es un Gobierno que salimos de la crisis anterior donde había digamos un fanatismo y una confrontación, pero no entramos a una idea de sociedad más o menos lógica.

-¿Cuáles son los desafíos que presentan para el Gobierno este año?

-La oposición no existe, pero eso no permite que el Gobierno tenga solidez. Los gobiernos terminan con la etapa anterior cuando logran instalar la propia. Al día de hoy uno podría decir que el Gobierno ni siquiera en lo económico lo hizo. La balanza de pagos es absurda, la deuda crece, siempre que la especulación fue mayor a la inversión productiva, sabemos cómo terminamos. Yo voté a este gobierno y no hago este planteo como oposición sino que el Gobierno no me convence que sepa dónde quiere ir.

-¿Esta ausencia de plan no será porque están apagando incendios de la gestión anterior?

-Lo anterior ya está. Criticar lo que estaba ya se agota. El problema es qué hizo el Gobierno para sustituirlo. El gobierno al día de hoy no tiene logros económicos que podamos reconocer o respetar. La esperanza es como una necesidad de la sociedad, pero se está debilitando.

-¿Cree que la economía va a ser una cues tión difícil de domar este año?

-Creo que al margen de las elecciones o las preelecciones, el Gobierno no tiene una concepción política y económica lógica. Yo defiendo al capitalismo, pero me parece que el modelo capitalista que tiene este Gobierno no da una sociedad integrada. La clase media se esta destruyendo sin posibilidad alguna de sobrevivencia. Este señor Quintana que es un superministro destruyó centenares de farmacias. Si esa es la concepción del futuro, la verdad pueden ser más pacíficos que los que estaban, pero no más coherentes.

-¿Qué importancia le asigna al viaje del Pre sidente Macri para atraer inversiones?

-Creo que el problema de la sociedad es el modelo. Cuando el modelo es firme se puede recorrer y encontrar apoyo. Cuando no se tiene un modelo y se encuentra con un Putin que tiene una concepción imperial rusa desde hace mucho tiempo y sabe dónde quiere ir, nos debe mirar con asombro, un país no es una invitación a inversores, un país es un proyecto. Tenemos que saber qué vamos a producir y cómo hacemos para que la balanza de pagos nos permita salir de la deuda, eso hasta el momento nadie lo ve y eso me parece que asusta.

-¿Cree que el Gobierno tenía un proyecto antes de asumir y luego lo cambió?

-No. Creo que el Gobierno tiene una ideología, cree que la libertad de mercado sirve y es tan absurda como la anterior que creían que la revolución la daba el socialismo. Las ideologías no sirven, sirven los proyectos. Cuando los chinos tienen un capitalismo de Estado construido desde el marxismo uno se da cuenta que las ideologías son instrumentos, no son un fin y en ese sentido este Gobierno no sabemos si tiene una concepción de país o solamente de mercado.

-¿Por qué el Gobierno perdió imagen positiva?

-El Gobierno tiene una imagen positiva porque la sociedad tiene necesidad de una esperanza, pero esa necesidad que es la que refleja la imagen es porque a los que estaban antes no los quieren más. Esa necesidad también tiene la urgencia de aciertos económicos. Si sobre la buena imagen del Gobierno no se da un logro económico, es una cosa coyuntural y pasajera. Un acierto definitivo es pacificar el país y encontrar un proyecto que lo entendamos todos. Hoy el proyecto de sociedad del Gobierno apenas lo entiende el gobierno y no demasiado.