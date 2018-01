Fotos RENDIDOR. Facundo Giorgi jugó 26 minutos, a pesar de no estar en plenitud física, y aportó 21 puntos y 5 rebotes.

25/01/2018 -

Facundo Giorgi no pierde la fe a pesar del mal momento que atraviesa su equipo, que volvió a perder como local y cayó a la 18ª posición en la tabla.

"Lamentablemente no supimos cerrar el partido, se nos volvió a escapar al final. Es un trago amargo estar en una situación tan difícil. Pero somos conscientes de que para salir de esta situación hay que trabajar mucho. También esperando la recuperación de Joni (Mahuca) y la ficha que falta, porque nos va a ayudar muchísimo", tiró el ala pívot santafesino que jugó en gran nivel ante Obras pese a no estar en plenitud física.

Giorgi tuvo la chances de forzar a suplementario, pero la bola no quiso entrar. "La idea era tomar un tiro rápido. Lo habían doble marcado a Rodney (Green), quedé solo y tiré un triple de lejos. Sentí que había salido bien, pero bueno... Lamentablemente no pudo entrar y no pudimos forzar el suplementario. Triste por no haber podido conseguir un triunfo de local frente a nuestra gente", comentó.

De cara al partido del sábado ante San Martín, se mostró ilusionado: "En la Liga quedó demostrado desde hace varios años que no hay partidos fáciles, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, que los equipos de local se hacen fuertes. Sabemos que San Martín está entre los mejores equipos de la Liga. Va a ser un partido duro, difícil. Seguramente con la vuelta de Joni (Machuca) y con un par de días de entrenamiento, tengo fe de que vamos a llegar muy bien. De visitante estamos jugando bien. La clave va a pasar por ser consistentes y tratar de hacer nuestro juego durante 40 minutos para llegar a un final cerrado y poder ganarlo".

Por último, le habló al hincha de Olímpico, que hoy ve a su equipo en la 18ª posición.

"En primer lugar, agradecido por el apoyo de la gente que viene a la cancha y nos alienta. Para nosotros es muy importante, porque sentimos que están con nosotros. Sabemos que no estamos en una situación fácil, en una situación que deseamos en un principio. Para salir de esto, necesitamos seguir trabajando, seguir confiando, no caernos y mirar para adelante con optimismo, pero sabiendo que tenemos un largo camino por delante", explicó ilusionado.