Le reclamó a su ex por la cuota alimentaria y él amenazó con matarla

25/01/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció por amenazas en infracción a la ley de restricción que no cumplió su ex pareja. La situación fue alertada en la tarde del martes pasado, cuando la víctima se presentó en la Oficina del Menor y la Mujer y manifestó que su ex pareja arribó a su casa a buscar a uno de sus hijos y tuvo un altercado.

Según explicó la víctima, cuando el acusado estaba por llevar al menor ella le recordó que debía pagar la boleta de la luz o caso contrario que realice los trámites para que ella se haga cargo de dicho impuesto, ya que se lo habían cortado por falta de pago.

Ante esta consulta el hombre se enojó y vociferó que ella no es nadie para decirle lo que tiene que hacer, amenazándola que le romperá la boca, y la mataría porque ya lo tiene cansado.

La denunciante agregó en la denuncia que en el mes de septiembre del año pasado el fiscal, el Dr. Ignacio Guzmán dispuso una restricción de acercamiento, y en el mes de enero mediante audiencia en la Defensoría el masculino se comprometió a pasarle una suma de dinero y pagar los servicios, agregando que nunca los cumplió.