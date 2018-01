Nicole Neumann protagoniza su propia novela

25/01/2018 -

Por su separación, su nuevo romance, su enemistad con una colega, o su perfecta figura dorándose en las arenas uruguayas, Nicole Neumann es noticia en el verano.

Cuando se separó del diputado nacional Facundo Moyano, a pocos mese de haber iniciado la relación, los paparazzis volvieron a seguir los pasos de la modelo, hasta que la descubrieron una vez más junto al político, en Mar del Plata.

Pero no fue ella quien confirmó el dato. Lo hizo el propio Facundo Moyano durante una entrevista con el programa "Los Ángeles de la Mañana".

"Nos habíamos visto la semana pasada, después de que ella estuvo en Punta del Este. Estamos charlando. Y como ella venía a un desfile, nos hablamos y fuimos a cenar. Nos vimos". dijo Facundo, según reprodujo Ciudad.com.

Sobre la continuidad de la pareja, solo admitió: "Estamos viendo. Depende de mí, pero también depende más de ella ver qué pasa". Ahí fue cuando el cronista le preguntó si el fin de la relación tuvo que ver con algo que comentó el ex de Nicole, Fabián Cubero, y que la exponía a ella como una mujer "dominante" en la pareja. "No, son cosas que pasan entre nosotros. No hay mucho para hablar de eso. No opino de lo que dijo otro", remarcó.

Y mientras Facundo Moyano intenta reanudar la pareja, a Nicole se la vincula también con Guillermo "el Pelado" López, quien volvió a su soltería.

Sin embargo, la situación se aclaró rápido. Él condujo un evento en el que ella desfilaba y después fueron a comer juntos porque se tienen gran estima. La historia continuará.

Dardo contra Pampita

Lo que no tendrá continuidad es el acercamiento de Nicole a Pampita Ardohain, quien según los dichos de la rubia no quiso compartir con ella ningún evento en Punta del Este, según le dijo al diario uruguayo El País. "Me parece un mamarracho", sentenció. Y agregó: "Hace poquito nos encontramos y lo hablamos, pero se ve que insiste. Es alguien que pide perdón, pero después no quiere ir a un evento solamente porque estoy yo".