"Dejaremos de existir como banda y nuestras canciones seguirán sobreviviendo, pero hay que levantar la mano y decir acá estamos"

25/01/2018 -

Mientras el reggaetón se impone en el mundo musical, "La Mosca" va contra la corriente y apuesta al ska con "Marineros". Y Novellis explicó a EL LIBERAL los motivos de esta decisión: "Somos bastante independientes. Nos jugamos por el ska y ahí vamos. Somos artistas libres que siempre nos dejamos llevar por lo que nos dicta el corazón. Así fue como surgieron temas como ‘Para no verte mas’, ‘Yo te quiero dar’, ‘Te quiero comer la boca’ ("estábamos convencidos de que iba a convertirse en un himno del fútbol, pero no se dio’, le contó Novellis a EL LIBERAL), ‘Todos tenemos un amor’, ‘Muchachos, esta noche me emborracho’ y ‘Las mujeres de tu vida’. Gracias a Dios nos ha ido muy bien". Estos éxitos han sido versionados en polaco, alemán, irish, portugués, italiano, danés, chino, inglés etc. Han llevado alegría con su música a más de cuarenta países.

Para Novellis, la trascendencia de su obra "depende de muchas cosas. Depende del trabajo, de la coherencia. Todos nosotros somos muy trabajadores. Todos los años hacemos un corte. Todos los años estamos mostrando que hacemos cosas nuevas. Siempre depende de nosotros que nos sigamos mostrando que estamos vivos, trabajando, tocando. Hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que se renuevan. Hay muchos artistas nuevos, por suerte, y con diversos estilos. Lo más difícil de todo es mantenerse. Nosotros lo intentamos. Hace veintidos años que estamos en esto".

"La Mosca sigue teniendo una vigencia permanente por todo lo que he dicho y porque uno se ha metido en el corazón de la gente y para siempre. Hay canciones que no morirán jamás porque están en el corazón de la gente. Tenemos esa bendición. No tenemos una canción sino varias. Dejaremos de existir como banda y nuestras canciones seguirán sobreviviendo. De todos modos, hay que levantar la mano y decir ‘acá estamos’ como sucederá este año donde sacaremos un nuevo disco, actuaremos en el verano, en Chile en febrero"