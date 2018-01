Fotos #SoyFeminista: varias actrices le respondieron con ferocidad a su colega Araceli González

Tras la frase de Araceli González sobre el feminismo, se armó una polémica en las redes sociales. Primero, fueron varios usuarios los que criticaron los dichos de la actriz y ayer fue tendencia en Twitter el hashtag #SoyFeminista, al que muchas famosas se sumaron con distintos mensajes. "Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista. Las respeto muchísimo pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también", fue la frase de Araceli que despertó las principales críticas.

"Ambos géneros se tienen que respetar. Me parece que la mujer, quizás, durante muchos años ha tolerado cosas de las que no se atrevía a hablar. Quizás le daba miedo hablar por temor a que no le crean. O muchas mujeres por trabajar han sido acosadas’, agregó la actriz en un móvil en "Intrusos".

Julieta Díaz, Débora D’Amato, Julia Mengolini, Florencia Etcheves, Malena Pichot, Érica García, Ingrid Beck fueron algunas de las famosas que tuitearon con el hashtag #SoyFeminista. Julieta Díaz escribió en la red social del pajarito: "Corrijo algo: para mí hay tantos feminismos como mujeres y hombres. Dije solo "mujeres". Seguimos puliendo las ideas y la vida". También escribió: "Soy feminista por mí y por mi otra abuela que crio 9 hijos siendo pobre

Y Malena Pichot se colocó en la vereda de enfrente, con un mensaje directo hacia González. "Dijiste en la televisión que ser feminista es odiar a los hombres. Por lo tanto no, no sabés lo que es feminismo. Estás muy equivocada", le dijo la humorista, antes de puntualizar: "No es tu género el que te dice ignorante, son algunas personas".