Fotos Marin Cilic es finalista y se trepa al podio del tenis mundial

-

El croata Marin Cilic ratificó este jueves plenamente su condición de favorito ante el británico Kyle Edmund (49° del ranking mundial) para convertirse en el primer finalista del Abierto de tenis de Australia, donde aguarda en la definición del domingo por el suizo Roger Federer o el surcoreano Hyeon Chung.

El sexto favorito en Melbourne impuso su mayor jerarquía y experiencia para imponerse por 6-2, 7-6 (7-4) y 6-2 y alcanzar así su tercera final de Grand Slam.

El croata, que en cuartos dejó en el camino a un lesionado Rafael Nadal, irá en busca de su segundo título grande después de haber ganado el Abierto de EE.UU. 2014 y caer en la final de Wimbledon 2017 ante Federer.

El gigante de 1,96 metros de altura no tuvo demasiados problemas para batir a un Edmund algo superado por la situación. El británico, de 23 años, nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam y hasta este año apenas había ganado un encuentro en el cuadro principal de Australia.

Tenso, Edmund cometió 35 errores no forzados y no pudo desplegar la potencia que le permitió dejar en el camino a jugadores como el búlgaro Grigor Dimitrov. Además, se encontró con un Cilic que sigue encendido después de su triunfo ante Nadal y no cedió ni una vez su servicio.

Tras un par de games parejos, Cilic logró despegarse para llevarse el primer set con dos quiebres. Lo mejor de Edmund se vio en el segundo capítulo, en el que resistió con su saque y logró forzar el tie-break. Allí, sin embargo, el croata mostró autoridad para llevarse un set clave tras 64 minutos. En el tercer parcial, Cilic quebró pronto y ya no soltó la victoria

Con el triunfo, Cilic ascenderá la semana próxima al tercer lugar del ranking mundial, la mejor posición de su carrera, y quedará sólo por detrás de Nadal y Federer.

Además, con su pasaje a su tercera final de Grand Slam quedó a una de la marca de su compatriota Goran Ivanisevic, que ganó el título de Wimbledon en 2001 y fue subcampeón en el All England en 1992, 1994 y 1998. Cilic, asimismo, es el primer croata que llega a la final en Australia.