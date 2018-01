Fotos Conociendo a los Messi

Las calles de Castelldefels y los 24 kilómetros que separan a la localidad de Barcelona respiran tranquilidad y blindan el ambiente de turistas curiosos.

El primer crack que desembarcó en el pequeño poblado "de 66 mil habitantes y con una costa de cinco kilómetros de playas de fina arena", según el diario El Mundo, fue Ronaldo, en 1996. La misma decisión tomó Ronaldinho, en 2003. El brasileño fue el que convenció a Lionel Messi de seguir el mismo camino.

Leo llegó a Castelldefels hace poco más de 10 años pasando por varias casonas, todas en la zona cercana a la sierra, con increíbles vistas que llegan al mar.

Después del Mundial Sudáfrica 2010, Antonela Roccuzzo se mudó de Rosario al Viejo Continente tras dos años de relación, y se instalaron en la casa en la que aún viven. Sin embargo, ya no es ni la sombra de lo que era por entonces. La pareja rosarina compró el terreno continuo y agrandó el hogar, con un amplio jardín, una pileta y hasta una cancha de fútbol. Lo poco que se conoce del interior es gracias a lo que ellos publican en sus cuentas de Instagram. En líneas generales, se puede ver una decoración moderna, más cercana al minimalismo, y con varios espacios de juego para los niños.

Con el paso de los años, la pareja, que formalizó la relación con un casamiento en Rosario, tuvo que adaptar su día a día desde la llegada de Thiago y, luego, de Mateo. Él comenzó a organizar su agenda de compromisos, deportivos y comerciales, de tal manera que le permitiera llevar e ir a buscar a los chicos a la escuela. Su deseo siempre estuvo claro: estar más tiempo en su hogar.

Ella, pese a que la apertura de local de zapatos junto a Sofia Balbi, la mujer de Luis Suárez, le consume tiempo, también hace lo posible para coincidir con sus hijos y con su marido gran parte del día.

La rutina de la familia Messi, lejos de lo que parece, suele ser "muy normal". Así lo narró el propio Messi en una reciente charla con el diario Marca: "Mi día a día se basa mucho en los niños. Por la mañana los llevo al colegio y cuando regreso de entrenar prácticamente ya salimos para recoger a Thiago. Cuando sale del cole, intentamos pasar ese rato juntos con Antonela y Mateo hasta la hora de la cena. Los acostamos y no mucho más, intentamos hacer cosas entre nosotros para pasar el tiempo. Todo muy normal en una familia".

Ejemplos de "normalidad" sobran. El 7 de enero, después de la victoria contra Levante, Leo, que había marcado un gol, subió un par de historias a su cuenta de Instagram, en las que se mostraba vestido de pijama, con pantuflas, y tomando mate. En esa noche catalana, el posteo más viral fue el de Antonela, que aparecía con el mate apoyado sobre su panza. De la "oficina" al hogar. Y así.

"Una familia normal", repite Leo. Y eso muestran. Pero no todo es tan rutinario en este hogar. Cada integrante de la familia tienen una personalidad muy diferente. Gustos e intereses. Obligaciones y pasatiempos. Desde los padres, pasando por los hijos, hasta las dos mascotas. ¿Quién es quién en la casa de los Messi-Roccuzzo en Barcelona?





Leo

Lionel Messi (24 de junio de 1987, Rosario, Argentina) tiene dos grandes placeres: dormir la siesta y ver televisión. Cuando recién llegó a Barcelona y aún era un niño que extrañaba su vida en la Argentina, regresaba de los entrenamientos y, después de dormir, miraba televisión durante muchas horas. Su programa preferido era el de Marcelo Tinelli, pero en aquella época no era tan fácil poder seguirlo a la distancia.

Eso sí, con la llegada de sus hijos, esos dos placeres pasaron a un segundo plano. Casi no duerme y el control remoto, salvo que los niños estén durmiendo, lo manejan los pequeños. Cuando puede retomar el poder, el N°10 aprovecha para ver fútbol ¿Alguna Liga preferida? "No, lo miro todo en general. Obviamente, los partidos de la liga de España, de Inglaterra y el fútbol argentino, aunque por los horarios me cuesta más. Sigo todo un poco", reveló con el diario Marca.

Leo, que es fanático del arroz con leche y del dulce de leche (combinados son su postre preferido), suele sufrir la popularidad, aunque siempre se muestra dispuesto a tomarse una foto o a firmar un autógrafo. "Soy una persona normal que intento hacer una vida familiar. Sí que es verdad que muchas veces me gustaría pasar más desapercibido y hacer una vida normal, sin pensar en que todo el tiempo están mirando todo lo que hago".

Durante muchos años, Messi no quería salir de su casa ni para ir a la plaza con Thiago. Eso cambió gracias a Luis Suárez. Así lo contó LA NACION recientemente:

Una tarde, mientras el uruguayo se divertía con su mujer y sus dos hijos, llegó Antonela de la mano con Thiago. Messi, claro, no estaba con ella. La inquietud del uruguayo disparó la pregunta:

-¿Y Leo?

-Está en casa. Ya sabés que no le gusta salir.

Sin perder tiempo, el uruguayo llamó a Messi "para garantizarle que no sufriría ningún agobio y pedirle que acudiera al parque para disfrutar en la calle con las dos familias. Y era verdad, nadie les molestó. Desde entonces, es habitual verles juntos en escenas cotidianas para cualquiera, pero casi extravagantes para el anterior Messi", contó Santiago Segurola, en una de sus columnas publicadas en en este medio. El periodista definió la anécdota como " una leyenda que tiene mucho de verídica".





Antonela

Si Antonela Roccuzzo (26 de febrero de 1998, Rosario, Argentina) no estuviese casada con Messi, el fútbol no tendría nada de interés en su vida. Pese a haber nacido en una ciudad muy futbolera y a tener un primo futbolista, jamás se vio atraída por este deporte. "Se aburre con el fútbol. No me presta atención ni cuando vuelvo a casa y le digo 'he marcado dos goles o he logrado un hat-trick'. No le interesa", contó Leo en una entrevista con el Corriere dello Sport.

Antes de ponerse de novia con Leo, cuando todavía vivía en Rosario, la Negra -como le dicen los más cercanos- tuvo pasos fallidos por las universidades de Odontología y Comunicación. La primera carrera la abandonó por falta de vocación. La segunda, para irse a vivir a Barcelona. Lo que nunca dejó de estudiar fue inglés, una de las sus grandes pasiones. Incluso, hasta llegó a dar clases.

Además, le gusta viajar y es muy amiguera. Sigue en contacto permanente con sus amigas de Rosario y también formó grandes relaciones con varias de las mujeres de los compañeros de Leo, como Daniella Semaan (Cesc Fábregas) y Sofia Balbi (Luis Suárez). Cada vez que puede, mezcla estos dos placeres y aprovecha para ir a Londres a visitar a la familia Fábregas.

Hoy, es reconocida como una exitosa empresaria de moda. Es que Antonela y su socia lograron instalar los zapatos Ricky Sarkany en un mercado muy desconocido para la marca como es el europeo. "Sin el apoyo de ellas, la gente miraría los zapatos y diría, ¿Qué es ésta plataforma que parece la de un bombero? ¿Por qué tiene piedras, flores, bordados o apliques encima?", reconoció el propio Sarkany en una visita a LN+.





Thiago

Thiago Messi (2 de noviembre de 2012, Barcelona, España) ya tiene un Balón de Oro honorífico: es el preferido de las redes sociales. ¿Por qué? Por varios motivos.

Descontracturó a su padre. Fue gracias a él que, sin dudas, Leo rompió la monotonía de sus discursos y se salió de libreto habitual. "Se lo quiero dedicar a mi hijo Thiago, que todavía no entiende mucho, que siempre que me voy de mi casa se enoja y me dice: 'Otra vez al gol te vas, papá'. 'Sí, otra vez al gol, Thiago', le respondo. Aunque no entienda mucho, el día de mañana lo va a ver y este premio es para él", dijo Leo en diciembre de 2015, después de recibir el trofeo al mejor jugador de la Liga de España.

Es un hermano protector. Cada vez que pueden, Leo y Antonela destacan este aspecto de la personalidad de su hijo mayor. No sólo con palabras, sino con imágenes que suelen publicar en sus redes sociales, como en las que aparece besando la panza de su mamá. Así lo describió Messi en una reciente entrevista: "Es más bueno, es un fenómeno".

Sin interés por fútbol. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Thiago todavía no es muy fanático del fútbol, el deporte en el que su padre es amo y rey. "Es amigo del hijo de Luis Suárez, Benja, que tiene la misma edad de él y es enfermo del fútbol. A Benja le encanta jugar, mira fútbol, se conoce a todos los jugadores. Y Thiago no. A él le gustan los autos, las motos, juega a otra cosa. Le gusta el fútbol, pero hasta ahí. Juega un ratito y se cansa. Ayer (en referencia a un partido de Copa del Rey), me contaba Antonela, Benja le decía: 'Tu papá está en el banco, no juega'. Después, cuando salió Luis y entré yo, era al revés: 'Ahh, tu papá está en el banco'. Por eso te digo que no entienden mucho. De a poquito va entendiendo más. Mo lo vuelve loco el fútbol".

Sin dimensión de la fama de papá. Thiago no sabe quién es Lionel Messi fuera de su casa. "Mateo, obviamente, todavía no se da cuenta. Mira raro cuando alguien se acerca a pedir fotos o autógrafos. No lo entiende. Thiago ya empieza a darse cuenta, más o menos, pero no del todo. Le gusta ir a la cancha y ver los partidos, pero todavía no lo comprende del todo. Incluso en casa me ve y me dice Leo Messi, porque es lo que escucha a los amiguitos, todavía no lo entiende del todo".

Es memético. Desde el famoso video de "soy un pancho" hasta las interminables complicidades con Luis Suárez, Thiago se convirtió en un fenómeno viral. Cada pieza suya que sale en las redes logra un alcance envidiable por cualquier influencer. ¿Por qué? Por su frescura. Hasta el propio Messi lo convirtió en un meme, cuando compartió una reacción suya durante una clase en la escuelita de fútbol de Barcelona.





Mateo

Mateo Messi (11 de septiembre de 2015, Barcelona, España) es el terrible de la casa. "Mateo es terrible, un personaje. La verdad es que son muy diferentes. Thiago es un fenómeno, más bueno. Y el otro es todo lo contrario, un hijo de pu... Es terrible. La verdad es que está bueno ver lo diferente que son uno del otro", reconoció Messi.

Sin embargo, pese a la corta edad, se muestra mucho más interesado por el fútbol. "Mateo patea, le gusta. Es más coordinado también, le pega bien. Pero es chiquito", agregó Leo.

El nuevo integrante

En octubre de 2017, Antonela confirmó que estaba embaraza de su tercer hijo, con una tierna foto, en la que se podía ver a Leo, Thiago y Mateo tocando su panza. Un mes más tarde, confirmó el sexo: otro varón.

"Ser padre es un cambio muy grande en todo. Se empiezan a ver las cosas diferentes, de otra manera, y la verdad es que ser padre es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Tener dos hijos y estar esperando otro es fantástico. El primero fue una sensación increíble, el segundo lo mismo y el tercero seguro que será también igual", apuntó la Pulga.





¿La hija?

Es oficial: la familia Messi-Roccuzzo seguirá creciendo. Es que Leo y Antonela quieren ser padres de una niña. Si bien el destino por ahora les dijo que no, seguirán intentando cumplir ese sueño. "Iremos en busca de la nena.y esperemos que sea la cuarta", expresó Leo en diálogo con TyC Sports.





Hulk

Hulk (enero de 2016, Barcelona, España) es el perro gigante de la familia. Fue un regalo de Antonela para Messi. Se trata de un Dogo de Burdeos, una raza francesa. Se caracteriza por su gran tamaño, ya que los de esta especie puede llegar a medir 67 centímetros y a pesar hasta 65 kilogramos.





Toby

Toby (sin fecha de llegada) es el perro pequeño de la familia, un regalo de Leo para Antonela. Este caniche es famoso en las redes sociales porque suele aparecer vestido... Muy bien vestido.