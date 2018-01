CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Enero 2018

26/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 GOLPE AL CORAZÒN

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON

REEVE

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 - (1RA.

EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUR

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO





CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

01.51 TOPAZ

04.23 UN EQUIPO INCOMPARABLE

05.58 BAILE URBANO

08.15 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

10.55 TERROR EN LA ANTÁRTIDA

12.48 LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO

03.04 HOST, THE

05.26 APOLO 13

08.07 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS

VECES

10.00 AÑO BISIESTO

11.54 EFECTOS SECUNDARIO

TNT

02.30 CAZADOR DE SUEÑOS

04.44 SOCIOS POR ACCIDENTE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.25 GUARDIANES DE ALTA MAR

08.57 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

11.15 JACK, EL CAZAGIGANTES

13.12 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

13.14 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

14.59 JACK AND JILL

16.37 AVIÓN PRESIDENCIAL

18.55 FECHA 13 - SUPERLIGA 2017/2018

21.00 THOR. UN MUNDO OSCURO

23.10 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

23.11TITANES DEL PACÍFICO

TCM

01.33 CRIATURAS SALVAJES

03.23 JUEGOS DE PLACER

06.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.28 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.10 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.36 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE

SAME

14.05 ELVIS ON TOUR

15.50 RÍO BRAVO

18.30 LOS CAZAFANTASMAS II

20.26 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II

22.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

23.38 AL CAER LA NOCHE

SPACE

01.27 LA ISLA DE LOS TIBURONES

03.00 ANACONDA 3 - LA AMENAZA

04.34 MANDÍBULAS CONTRA ANACONDA

06.45 FRÍO COMO LA NOCHE

08.14 UN HOMBRE COMÚN

09.49 COLD WAR

11.43 TERROR A BORDO

13.36 INDIANA JONES Y LOS CAZADORES DEL

ARCA PERDIDA

15.44 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA

PERDICION

17.53 INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA

20.19 LA BALA DEL ASESINO

22.00 ZOMBEAVERS. CASTORES ZOMBIES

23.39 GLACIAR SANGRIENTO





A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(SAN MARTÍN Y RUTA 34,

BELTRÁN)

+ HOY, RECITAL EXCLUSIVO DE

SANTIAGO DÚO, CON RODDY

MONTENEGRO Y FABIÁN MONJE.

Y MÚSICA LATINA, CUMBIA Y

CUARTETO CON DARÍO CUELLO.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO

GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,

VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,

FLORENCIA PAZ, “POCHI”

CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL

DE PAYADORES, KARLOS

ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y

LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO,

NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS,

ORELLANA LUCCA, LOS

SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ

CON TYAGO GRIFFO, MÓSOJ

ÑAUPA Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS,

LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO

CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,

DEMI CARABAJAL,

MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS

GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO

ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.





CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) DURACIÓN: 105

Minutos

22:00 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

21:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:15 (Cast) 20:00 (Cast)

TRES ANUNCIOS PARA UN

CRIMEN (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 16

AÑOS)

22:15 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

19:40 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO

IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13

17:30 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO.





HÍPER LIBERTAD

TADEO 2: EL SECRETO DEL

REY MIDAS ATP

CASTELLANO 2D 16:30- 18:30 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:30- 22:20 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS

DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS

LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CU RA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS

DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS

LOS DÍAS)