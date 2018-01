FÚNEBRES | 26 de Enero de 2018

26/01/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Olga Lidia Kozak (La Banda)

- Héctor Gómez

- Sofía Badra de Storni

- Pedro Cristóbal Navarro (El Simbol)

- Fanny Garay de Tejeda

- Luis Reginaldo Rojas (San Javier, Dpto. Banda)

- Alcira Santillán

- Fanny Felisa Garay

- Oscar Adolfo Coronel (La Banda)

Sepelios Participaciones

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sus hijos Juan, Alberto y Lidia Storni, hijos políticos, sobrinos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sus hijos Juan, Alberto y Lidia Storni, hijos políticos María Paz Juárez, Oscar Santillán y María Paredes, sobrinos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Su hijo Alberto Storni, María Paredes y nieto Pablo Storni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Su hijo Juan Ramón Storni, María Paz Juárez, su nieta María Alejandra Storni y su nieta ahijada Alfonsina Storni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Su nieto político Maximiliano Gabriel y toda la familia Delgado participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Elena de Luna y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Sofia y acompañan a sus hijos y flia., en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Familia Paz - Juárez participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Zully Cardoso de Juárez e hijos lamentan el fallecimiento de la mamá de la muy querida Lidia. Que Dios la tenga en la gloria y de resignación a su hija.

BADRA VDA. DE STORNI, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sergio Juárez, su esposa Azucena Costa paz acompañan a su amiga Lidia en estosm momentos de pesar. Que Dios la reciba y le de fuerza a su hija.

BAZZARELLI, LUIS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Gustavo Garcia, Marta Binotti de García, sus hijos Florencia y Sebastián, Gustavo y Marina, Rodrigo e Ivana y Paula, y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sus primos Tucho y Silvia Riccarrdo, Roxana y Pily Tenaglia, acompañan en este momento de dolor a Graciela, sus hijos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Su tía Toty de Paoletti, sus primos Marcela, Luis y Daniela y Viviana, sus sobrinos Martina, Cionstanza y Gonzalo Paoletti, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. La comisión directiva y cuerpo de delegados de CISADEMS, acompaña al delegado gremial, prof. Emanuel Galvan y a su flia. ante la irreparable pérdida de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino, desean tus primos Lalo y Mary con sus respectivas flias. ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Rita Amarilla y familia acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Su hijo Dr. Mario Tejeda, su nuera Mirna Almiron, sus nietos Gonzalo, Daniela, Santiago, Milagros y Abril participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Sus hijos Nenina, Adriana, Mario Tejeda, H. pol., Mirna, nietos, Carolina, Fernanda, Eugenia, Josefina, Gonzalo, Daniela, Santiago, Abril, Milagros, bisnietos Octavio, Alejandro, Lautaro, María Paz, Benjamín, Julieta participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. SERV. UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Dra. Adriana G. Tejeda, sus nietas Carolina, Fernanda, Eugenia, Josefina, sus nietos políticos Daniel, Vanesa, sus bisnietos Octavio, Alejandro, Lautaro y María Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su hija Fani Isabel Tejeda (Nenina) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Sus consuegros Omar Almiron y Perla Acuña, sus hijos Marcelo, Victor, Vanesa, Rafael y respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a toda su flia., Ruegan por el eterno descanso de su alma.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Franklin Villalba, Aurora Pellicer, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Sus vecinos; Teresa Perez y flia., Omar Santillán y flia., Herculano Melo y flia., Nestor Alvarez y flia., Franklin Villalba y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Alfredo Tolosa, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Adriana. Ruegan oraciones en su memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Migui, Cristina y sus hijos Andrea, German y Eugenia Sarquiz, participan con dolor su fallecimimiento. Descanse en paz querida Fanny.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus compañeras y amigas Jubiladas de la Esc. 43/765 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con gran pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Querida Fanny por tu gran corazón, por tu entrega incondicional, por tu don de gente y excelente persona rogamos que el Señor te reciba en su seno. Gracias sin fin. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos y vecinos: Teresa del Carmen Pérez e hijos, Miguel Ángel, Natalia y Luciana, con sus respectivas familiares participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Nena de Gubaira, sus hijos Antonio, Musha, Grillo, Loli y Consty ruegan una oración en su memoria y acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. A.S.A.A.R. Asociación Santiagueña de Anestesia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro colega el Dr. Mario Saúl Tejeda. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sus hijos Valentín, Adrian, Hermanos, Elías, Chany, Fede y demás familiares. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Vuelta de la Barranca. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GRAMAJO, FRANCISCO DE SALES (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. "Tu santo patrono San Francisco de Sales te llevó en su día a compartir sus gozos en el cielo". Juan Carlos Carabajal, su esposa Alicia, sus hijos Marcela, Fabio y Lucas acompañan a la familia Gramajo a la que consideramos como nuestra. Elevamos oraciones por su alma.

LASTRA, LEANDRO LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Su esposa Noemí Tevez, sus hijos María, Olga, Domingo, Federico, Roxana, Rafael, Yesica, Javi, Héctor, Natalia, Luciana, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 18 hs. en el cementerio Los Flores. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.

MARTÍN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Jorge Guillermo Martín socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Su tía Ramona participa con mucho dolor el fallecimiento de su querido sobrino Manuel. Eleva oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus familiares y por el eterno descanso de su alma.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Su cuñada Solana Mitre de Navarrete, su esposo Ramón Navarrete, sus sobrinos Eduardo y flia., Ramón y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Puchi Gringa y Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Sé recio-sé viril-sé hombre-y después ... sé ángel. Ex compañeros escuela Nacional de Comercio, promoción 1956: H. Abregú, J.J. Lami, C. Figueroa, Ch. Serrano, Turk (a), R. Manzur (a), C. Toledo (a), L. Congiu, acompañan a su familia en tan doloroso trance. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Tere Luna, Omar Blázquez, sus hijos Pablo y Milena participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Mirta y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Mariela Luna, Carlos Epstein, sus hijos Carla y Emiliano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Mirta y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sus hijos Lilia, Miguel Ángel, Stella Maris, H. pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

BRAVO, MYRIAM DEL PILAR Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/16|. Mi genio amor, no se olvida quien no se fue, me iré cuando me olviden. Todos mis días te recuerdo y sé que me acompañas en cada paso. te amo por siempre. Tu hija Noelia. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en La Merced al cumplirse dos años de su partida.

CUBA, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica al cumplirse 30 días de su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

DIAZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/17|. Mi ángel, mi hermana, hija. Te digo hija, porque te cuidé desde que naciste. Por todo eso duele el alma, el corazón y hoy no te tengo aquí. Pasan los días y hoy hace 60 días que no te veo, pero sé que estás presente. Te extraño hermana. Tu hermana Elvecia, agradece de corazón a todos tus vecinos, amigos, que se portaron maravillosamente, a todos ellos mil gracias. Invito a la santa misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

MALDONADO, VALLE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/18|. Su esposa Lilia Ester Cáceres. Su hijo Walter Javier Maldonado. Su hija política María Eugenia Torresi. Sus nietos Agustín, Nicolas, Facundo, Candela y demás familiares. Invitan a la novena que se efectuará hoy 20:30 horas en Iglesia San José, Juncal y Belgrano. COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

MORALES OLIVA, CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. Te veo en el paisaje donde con Dios estás, y al altar del cielo le pido sin cesar que lleve mis tristezas, me llene de fuerzas para poder soportar la ausencia que dejaste al partir. Nuestros hijos y yo estamos intentando superar este gran dolor. Tu partida ha sido un golpe para nosotros, pero dejaste de soportar tanto dolor. Siempre fuiste una persona ejemplar y correcta, tus colegas así lo afirman, no dudo que Dios te dará la tranquilidad tan anhelada. Por eso descansa en paz y que brille para ti, querido Carlos, la luz que no tiene fin ... Invitamos a la misa por el primer mes de su fallecimiento en Catedral Basílica hoy a las 20.30. Tu esposa e hijos ruegan por tu eterno descanso.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORREA DE SUFFLONI, DOLORES (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/97|. Madre querida (Mi Lolita), cada día te extraño más y más, ya pasaron once años de tu partida al reino de Dios. Fuiste un ser muy especial, luchadora incansable, todo lo que tenías lo adquiriste con sacrificio, nadie te regaló nada, así me criaste, inculcándome la cultura del trabajo y las buenas costumbres. De soltera y muy jovencita aún, tú y mi padre me hicieron comprar con mis ahorros, fruto de mi trabajo, una casa en la que hoy vivo (me casé sin tener que molestar a nadie). Gracias madre por enseñarme a ser independiente y con voluntad propia te pido sigas iluminándome, guiando mis pasos hasta que Dios lo disponga y me lleve junto a Uds., "mi flia", padre, madre, esposo y mi amado hijo, que simplemente se me adelantaron en este viaje sin retorno, allí donde no hay lágrimas, penas ni dolor, solo paz y alegría. Un beso al cielo con todo mi corazón y que Dios te bendiga. Tu hija que nunca te olvidará, Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra (Yoyi). Elevo oraciones en tu querida memoria y por tu descanso eterno.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, OSCAR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su esposa Monica, Ariel. Sus hijos poíticos Erika. Sus nietos Ludmila, Teo y demás familiares. Sus restos serán inhumados en horas de la tarde en el cementerio de Beltrán. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

KOZAK, OLGA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Sus hijos Eduardo, Sole, Rodo, Luján, Priscila, Gerardo, Julio, Claudio y Malvina. Sus hijos políticos, sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

LUNA, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/18|. "La persona justa, aunque muera, goza del reposo...La persona justa supo agradar a Dios, que lo amó y ahora lo llevó con Él". Su esposa Lucila Maggio De Maggi, sus hijos Dante, Eugenia, Mariano, Gustavo, Alejandra e Inés, hijos políticos y nietos; agradecen a familiares y amigos que los acompañaron en estos momento de dolor e invitan a la misa a realizarse el día 27/01/18 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Fuiste un gran esposo, un gran hijo y una gran persona, cuidaste de nosotros siempre y nos regalaste lo mejor de vos. Te extrañamos y te queremos mucho. Su esposa Laura, su mamá Carmen, sus hijos Vero, Lali, Carlos, sus nietos Lupe, Mili, Jessi, Cande, Lucas y Evi, su hijo político Sergio y sus hermanos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Santiago Apóstol. Se ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su esposa Laura, sus hijos María Laura, Verónica y Carlos, su hijo político y nietos invitan a la misa que se oficiará el 26/1/18 a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su madre Carmen y sus hermanos Marcia Ignacia, Oscar, Arístides, Walter, Aníbal, Marina, Viviana y Hugo y Raúl invitan a la misa que se oficiará el 26/1/18 a las 20.30 hs en la parroauia Santiagio Apóstol con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Un padre como tu es difícil de encontrar, fácil de querer e imposible de olvidar. Te extrañamos y te queremos mucho. Tu hijo Carlos y nietas Mili y Jessi invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su partida.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARANDA ERNESTO (Chelo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Su esposa Zulma Palomo, sus hijos José, Ernesto, Erika, Cristian, Silvina, nietos Wendy, Gladys, Maxi, Tiara, Gabi, Nahira, Brenda, Mauricio, Eliana, Yohana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa de los guanacos (dpto. Alberdi). COCHERIA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.

NASIF, MAIDA FAARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. Inés de Baracat y flia, acompañan con profundo dolor a su familia y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

NASIF, MAIDA FAARHAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. José Luís Salman, Naual, Olga, Zaida, María y Ana Yadón y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NAVARRO, PEDRO CRISTOBAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Su esposa Nelda, sus hijos Elsa y Omar, nietos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9:30 en el cementerio El Simbol. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

PINEDA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. La Comunidad Educativa e la Esc. de Comercio Nº 1 "Dr. Manuel Belgrano" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Adrian Pineda, docente de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PINEDA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. La Comunidad Educativa e la Esc. Carmen Catren de Méndez Sariego Nº 2 participa el fallecimiento del padre del docente de la casa Prof. Adrian Pineda. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJA, LUIS REGINALDO (q.e.p.d.)Falleció el 25/1/18|. Sus hijos H. Pol. nietos, bisnietos y hermanas participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Clodomira a las 9. Casa de duelo San Javier, Dpto. Banda. SERV. CERTEZA CIA. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YÑÍGUEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d ) Fallecio el 24/01/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus compadres Elias Saadi, Maria Hallak, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

YÑÍGUEZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d ) Fallecio el 24/01/18|. Eric Galván y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.