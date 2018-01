Fotos El homenaje a los viejos camaradas

26/01/2018 -

Don José Dalmiro no es el clásico anciano. Sus 84 años no le impiden mantenerse en pie por espacio de casi una hora que duró la entrevista. Sólo unos instantes se sentó para hacer algunas imágenes. Apoyado en los postes de algarrobo que sostienen un techo de chapa donde se cocina y se reúne la familia, don Herrera habla con todo el cuerpo. Mueve sus manos, se balancea sobre sus largas y fibrosas piernas. Señala en distintos puntos cardinales, según su memoria lo lleva a los emplazamientos en donde trabajaba o bien de dónde procedían sus viejos camaradas. Al consultársele sobre si recordaba a alguien de los compañeros de trabajo en las largas jornadas laborales de las salinas, no dudó en dictar una larga lista de nombres, pa- rentescos y hasta lugares de procedencia. "Aquí trabajaban mis hermanos también, para empezar, que se llamaban Benigno, Lídoro, y Santos". Después mencionó a algunos vecinos y amigos de toda la vida: "Pedro Herrera, que era más del norte; el padre, que se llamaba Olegario. Otro Juvencio Delgado, y sus hermanos Víctor y José. Más adelante de San Felipe, trabajaban unos muchachos de apellido Bustos, uno Humberto y otro Jesús. Serapio Díaz trabajó mucho. De La Fortuna, de La Vaca Muerta, dos de apellido Juárez" Jornadas extenuantes En otra parte de su relato, don Herrera señaló que las jornadas laborales se extendían a lo largo de casi todas las horas de luz solar. "Levantábamos bien temprano, a las seis ya salíamos a las piletas y trabajábamos hasta las 11, las 12, más o menos. Después íbamos a comer a las casas y a las tres, cuatro, ya volvíamos. Y quedábamos hasta que se hacía oscuro, seis, siete", dependiendo la época del año". En esta actividad los días fríos o los de calores extremos no proporcionan condiciones cómodas para las duras tareas que estos hombres desarrollan en sus largas jornadas. Aún cuando en cierta medida el verano era la estación más propicia o menos complicada para realizar la extracción, es la etapa más lluviosa del año, y el agua dulce de las precipitaciones les jugaban en contra, que les disolvía la sal que habían logrado acumular durante días o semanas, y en ocasiones había que abrir los piletones, dejarla ir, porque de lo contrario los tiempos de evaporación volvían inviable la rentabilidad del negocio y había que volver a empezar. No había que lastimarse Otro de los recuerdos de trabajar a diario en las salinas, lo compartió don Herrera al contar que no se podía trabajar con alguna herida: "A Dios gracias, nunca me ha pasado nada de lastimarme o cortarme, y eso que vivía de alpargatas, porque en la salina no se puede trabajar lastimado. La sal le come la carne a uno. No cierra nunca la herida. Así que tiene que estar bien sano para trabajar".