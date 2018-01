Fotos Trabajar con el agua a la cintura, o más

Trabajar en las salinas, aunque suene a una actividad extremadamente seca, en realidad no lo es. Al menos no en todo momento, ya que el mineral procede de aguas subterráneas que se bombean mediante perforaciones y se depositan en los inmensos piletones que según el testimonio de don José Dalmiro Herrera, podían tener entre una y 16 hectáreas. Gigantescas. Por lo general el nivel del agua se mantenía por debajo de las rodillas, pero en ocasiones cuando se dejaba de trabajar un par de días por lluvias u otros inconvenientes, el nivel subía por encima de la cintura y casi hasta el pecho en ocasiones. Así y todo, estos hombres no podían darse el lujo de dejar de producir: "Y bueno, había que trabajar igual. Teníamos mucha necesidad", para llevar el sustento a sus hogares. Algunas de las tareas que le tocó hacer a don Herrera fueron empujar los volquetes por sobre las vías sumergidas. "Uno se subía arriba para que no se levante con el agua, y los otros teníamos que empujar. A veces cuando íbamos empujando se soltaban los rieles y se salía la tolva, y nos teníamos que meter en el agua para poner bien los rieles y subir de nuevo el volquete", como si de buzos se tratara.