Fotos La tarea manual aseguraba una extracción limpia

26/01/2018 -

Una de las características esenciales de la explotación minera en aquellos años era que el trabajo de extracción se realizara manualmente, y don Dalmiro Herrera, le explicó a EL LIBERAL las razones. "Nosotros juntábamos la sal con pala. Pero a veces usaban la ‘raspadora’ que le llamaban. Había dos ramales de vía, por ahí iban dos guinches que arrastraban una pala de dos metros que tenía dos cuchillas y que iban sacando la sal. Pero no era bueno eso, porque a veces el suelo estaba blandito y las cuchillas se clavaban y sacaban con barro", contó para luego explicar porqué esta técnica no tenía la misma calidad: "La raíz de la sal (la capa inferior del yacimiento de superficie) era el sulfato, que le llamaban, y eso es amargo, amarguísimo. Cuando la sal estaba madura, como se decía, porque cuando tenía agua se decía que estaba verde, se separaba del sulfato, y no había más que meter la pala y sacarla. El sulfato era medio de color rosa".