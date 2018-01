Carlos Tévez chicaneó a River antes de su debut

Fotos PICANTE. Carlos Tévez le recordó a River la cantidad de copas Libertadores que ganó Boca Juniors en su historia.

26/01/2018 -

Carlos Tévez, uno de los máximos referentes de Boca Juniors, sostuvo ayer que su equipo "sólo piensa en ganar la séptima" Copa Libertadores y "no la cuarta" como pretende River Plate, en la previa del partido del sábado a las 21.30 ante Colón de Santa Fe, en La Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

"Nosotros estamos pensando en ganar la séptima, no hay otra cosa. Llegar a la semifinal y quedarse afuera, como pasó en el 2016, no sirve. Tenés que ganarla. La diferencia que hay entre Boca y River es que el hincha piensa en la séptima, no en la cuarta", expresó Tévez en ESPN.

El dato estadístico es que Boca ganó la Libertadores en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007 y River lo hizo en 1986, 1996 y 2015.

"No estoy pensando en River. Boca tiene que pensar en los equipos que estén cerca de la tabla", dijo al referirse al clásico rival.

Boca lidera el campeonato local con treinta puntos, tres más que su escolta San Lorenzo y quince por delante de River. "El tiempo dirá si Boca y River compraron bien o no. En nuestro fútbol, los resultados mandan", enfatizó.

De ahí que Tévez no ve a River como una amenaza. Sin excusas

"Para el sábado (por mañana) no hay excusas, me verán al ciento por ciento. Estoy trabajando para que mi familia y la gente vean al mejor Tévez. El sábado vuelvo a jugar en la cancha más linda del mundo, es una sensación única y muy hermosa. No lo puedo explicar", remarcó.

Y continuó: "Tenemos que jugar contra Colón y San Lorenzo, dos partidos importantísimos para la Superliga. Después llegará la final contra River e iremos a jugarla al cien por cien. Hay que ganarla, el hincha la pone a la misma altura que a la Libertadores", consideró.

"El grupo está muy bien, va siempre al frente y fuera de la cancha nos llevamos muy bien. Creo que lo que vi cuando llegué es que todos estamos con muchísimas ganas, eso es muy importante", destacó.

"El técnico trata de buscar el mejor esquema y lo mejor para el equipo. Pero la realidad es que faltan cuatro o cinco titulares, que hoy están lesionados. Es difícil cuando el equipo sale de memoria y de repente tiene que cambiar", se lamentó.

Y siguió: "Cuando me pongo la camiseta de Boca, vuelvo a sentir esa sensación de estar vivo. Boca está puntero hoy, antes de que se lesionen (Fernando) Gago y (Darío) Benedetto) era imbatible. Llegué para dar lo mejor de mí, el equipo está armado y si me toca ir al banco, lo haré", se sinceró.

"Todo jugador de Boca tiene que saber que cuando llega, tiene que lucharla. Yo vengo a sumar, totalmente diferente a la vez pasada", aclaró.