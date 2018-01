"La partida de Díaz fue un golpe duro"

Fotos DESAFÍO. Capelli sabe que necesita tiempo de trabajo y confesó que las lesiones le jugaron una mala pasada.

26/01/2018 -

Las lesiones son el karma de Olímpico en este 2018. El entrenador, Adrián Capelli, sabe que el equipo está dando ventajas, pero se mostró optimista respecto del futuro. Confesó que la partida por lesión del boricua Guillermo Díaz pegó duro en el grupo y, a su vez, describió a Dionte Christmas, el flamante foráneo del equipo.

"La situación no es fácil y sabíamos que iba a ser así cuando llegamos. Igualmente, creíamos y creemos que esto se puede encaminar. Somos conscientes de eso. Lamentablemente las lesiones y la partida de Díaz, nos desacomodaron bastante. En esta seguidilla de partidos se notó el desgaste del equipo y esas dos fichas menos. Son cosas que nos jugaron en contra", destacó Capelli.

"Hay formas y formas de perder. Por supuesto que a nadie le gusta ser derrotado. Siempre salimos a la cancha a ganar y más jugando de local. Por un lado, tengo la sensación amarga de la derrota y por el otro, la satisfacción por estos siete jugadores que entran a la cancha y dejan todo. Por suerte tendremos ya próximamente a ‘Jony’ (Machuca) y el extranjero (Chrismas) se incorporará al equipo mañana (por hoy). Ellos nos van a dar más rotación. Son variantes que podemos tener para que se recuperen las energías de los que ya están a disposición", destacó el coach del conjunto bandeño.

A su vez, Capelli habló de Dionte Christmas, quien debutaría mañána ante San Martín en Corrientes.

"Es un jugador que juega muchas situaciones de pick and roll y que es muy agresivo hacia el aro. Era algo que nosotros estábamos buscando. Ojalá que sea el jugador que nos ayude a salir de esta situación. No ha jugado en nuestra liga y eso te da un poco de intriga. Estamos con muchas expectativas. Tenemos confianza en que todos los pasos que damos son para crecer".

Al respecto, dijo: "Los nombres no garantizan nada. Aquí lo más importante es el equipo y el club. Todos debemos ponernos a beneficio del equipo. Cuando llega un jugador nuevo, yo siempre soy positivo y pienso que es el jugador que nos va a ayudar. Soy positivo respecto de lo de Machuca, que no tengo dudas nos va a ayudar. Stainc viene teniendo una cantidad importante de minutos, que no es lo ideal. Ojalá que nos podamos ensamblar como equipo. Después de esta gira, tenemos un partido más de local y después, un tiempito para trabajar. En esta seguidilla de partidos después de las fiestas, trabajamos poco. Más se trabajó en la recuperación entre un partido y otro", agregó el entrenador.

Capelli confesó luego: "La ida de Guillermo (Díaz), quien ya conocía a sus compañeros y conocía los sistemas, fue un golpe duro. Machuca llegó con ganas y tuvo un problemita físico, y a eso le sumamos lo de Giorgi. Son muchas cosas en poco tiempo. Lamentablemente lo sentimos en los últimos juegos".

Por último, Adrián Capelli destacó: "No es fácil ganar de visitante. Yo soy optimista y confío mucho en mi equipo. Sé que tenemos armas para pelear cada partido. Hoy la cabeza está puesta en San Martín. Pensamos partido tras partido. Ojalá que podamos traer la mayor cantidad de partidos posibles en esta gira".