Oficializan la llegada de Gaibor en el Rojo

26/01/2018 -

Independiente hizo oficial la incorporación del ecuatoriano Fernando Gaibor y llegó a un acuerdo con América de México y con el delantero Silvio Romero para convertirlo en el quinto refuerzo en el día del cierre del mercado de verano.

El ecuatoriano llegará en las próximas horas al país para firmar su vínculo con el club de Avellaneda que consiguió comprar el 70% de la ficha del jugador por 4,2 millones de dólares.

El ex Emelec es el cuarto refuerzo tras las contrataciones del lateral derecho Emanuel Britez -llegó de Unión de Santa Fe y anteayer debutó oficialmente-, el volante ofensivo Braian Romero -proveniente de Argentinos Juniors que ayer estuvo en el banco- y el delantero Jonathan Menéndez, ex Talleres que aún no firmó su contrato.

En cuanto al arribo del delantero Romero, hay acuerdo con todas las partes y se terminará de cerrar la operación durante la próxima semana de prórroga ante "negociaciones avanzadas", que sería por el 70% del pase a cambio de 4,7 millones de dólares.