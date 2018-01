Menéndez estrena su rol de jefe del PJ

26/01/2018 -

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, afrontará su primer test como flamante presidente del PJ bonaerense cuando encabece hoy una cumbre de concejales y congresales en San Bernardo, con la misión formal de convocar al primer congreso partidario de su gestión, que tendrá lugar en Mar del Plata a mediados de febrero.

Luego del raid de encuentros de verano con Sergio Massa, Miguel Pichetto y Diego Bossio, Menéndez buscará poner en escena el embrión del pacto de "unidad" para poner en pie al justicialismo, que todavía procesa el duro golpe que significó la derrota electoral del año pasado.

Sin embargo, a la ansiada foto en San Bernardo le faltarán unos cuantos actores, ya que no sólo no serán de la partida los referentes de los sectores que Menéndez anhela repatriar como Massa y Randazzo, sino que los intendentes peronistas ligados a Cristina avisaron que no van a prestarse a un "simulacro de unidad". En la nómina de ausentes sobresalen el ex jefe del PJ bonaerense Fernando Espinoza y varios intendentes.