Independiente enfrentará el domingo a Belgrano

Fotos DEBUT Incia el Federal C

26/01/2018 -

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación para la primera fecha del Torneo Federal C, en todas sus zonas, donde trece equipos de la provincia participarán con la ilusión de lograr el ascenso.

En ese sentido, se confirmó que Independiente de Fernández, único representante de la Liga Santiagueña en este certamen, debutará como local el próximo domingo desde las 17.45, ante Belgrano de Nueva Esperanza.

El evento arrancará en Termas de Río Hondo el sábado desde las 17.45, con 25 de Mayo ante San Martín.

El domingo jugarán desde las; 17, Quilmes vs. Atlético Salamanca; San Martín vs. Defensores de Monte Quemado; 17.45, La Ensenada vs. Sportivo Tintina; 18, Villa Paulina vs. Deportivo Coinor de Frías; Los Dorados vs. Argentino de Termas. 18.30, Platense vs. Talleres de Añatuya. l