26/01/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Parque Municipal de Frías se jugará el segundo capítulo del torneo Verano Preparación 2018 que organiza la Liga de las Instituciones. El arranque será esta noche a las 20 y el fixture tendrá el siguiente orden: Aoma vs. Obras; Técnica vs. Loma Negra; Social vs. Hípico; La Bio vs. Comercio y Tránsito vs. Policía. Tendrá fecha de descanso el elenco de Polideportivo.