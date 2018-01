Fotos Arranca esta noche en el predio del club Coinor el certamen Municipalidad de Frías

26/01/2018 -

CHOYA, Choya (C) El esférico vuelve a rodar esta noche en la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías, para dar inicio a una competencia que concentra equipos del sudoeste santiagueño y de la vecina provincia de Catamarca. La cita será en el club Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad". En esta ocasión la comisión directiva decidió que el torneo reciba la denominación de "Municipalidad de Frías". El programa de partidos para hoy desde las 20.30 es el siguiente: Deportivo Choya vs. Panificadora Suecia; Colonia Achalco vs. Carnicería Tres Hermanos y Farmacia del Rosario (último campeón) vs. Panificadora La Deseada. Mañana las acciones continuarán a las 17.30 con los siguientes encuentros: Quirós vs. La Mexicana; Los Amigos vs. Veteranos; Icaño vs. La Casa del Plomero; MyM Deportes vs. Los Ferroviarios y Los Canarios vs. Influencia.