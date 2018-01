Jimena Barón: "No queremos salir a cortar penes con motosierras"

26/01/2018 -

Jimena Barón se sumó al grupo de actrices que hablaron acerca del feminismo luego de la polémica que generó Araceli González cuando dijo: "Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista. Las respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto a los hombres también".

Y la ex de Daniel Osvaldo le respondió con crudeza a través de Twitter: "No queremos salir a cortar penes con motosierras, no odiamos a los hombres, simplemente nos queremos a nosotras y exigimos juntas equidad de derechos y libertad. Ni intenten confundirnos con giladas, ya entendimos todo. #soyfeminista".

Al ver la polémica que se generó, Araceli había usado Twitter para aclarar sus dichos: "Al decir que no soy feminista y que las respeto, mi género me trató de ignorante. Nadie tiene que explicarme qué es el feminismo y qué es lo que defiende. ¡Lo sé! Yo elijo defender nuestros derechos. ¡Siempre! Sin pertenecer a ningún movimiento. Respetando a todos y todas".