Fotos Mauricio Pochettino reemplazaría a Zinedine Zidane en el Real Madrid

Hoy 09:32 -

Al Real Madrid no le están yendo bien las cosas últimamente y es por eso Zinedine Zidane está al borde del abismo. El propio entrenador dijo que se jugaba el puesto ante el PSG, es decir, que no confía demasiado en seguir en el cargo si se produce una derrota ante el conjunto parisino.

Para los octavos de final no queda tanto y el club blanco debería estar sondeando opciones por si se da el caso. Entre la afición, el técnico del Tottenham inglés, Mauricio Pochettino, es el preferido para sustituir al francés si llegara el momento.

Al argentino le preguntaron ayer por una posible salida en un futuro: "Yo trabajo aquí como si tuviera que estar toda mi vida". Sin embargo, matizó que "nunca se sabe lo que puede pasar", dejando la puerta abierta a futuras ofertas, entre ellas, una hipotética propuesta “Merengue”.

Lo que sí tiene claro es que no dirigiría a tres clubes, dos de ellos muy importantes: "Yo no seré nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Tottenham. Yo he crecido en Newell's y no entrenaré jamás a Rosario Central".

El entrenador de los Spurs incluso dijo que prefiere abandonar la profesión de entrenador antes que hacerse cargo de esos tres clubes, debido a su pasado en Newell's Old Boys, Espanyol y ahora Tottenham: "Esta es mi decisión. Preferiría trabajar en mi granja en Argentina que ir a trabajar a ciertos lugares".

Pero a pesar de ello no cierra la puerta a ningún equipo, entre los que estaría el Real Madrid, reconociendo que se está hablando mucho de una posible salida suya: "Hay muchos rumores. Mañana Daniel Levy puede tener una mala noche y decidir 'oh, voy a echar a Mauricio', entonces yo me vería estúpido diciendo que no voy a trabajar en uno u otros lugares".