Araceli González: "A los 5 años me manoseó un señor grande"

Araceli González fue muy criticada por sus dichos sobre el feminismo pero, lejos de quedarse callada, la actriz salió a aclarar a qué se refirió y aprovechó la entrevista con "Intrusos" para revelar que ella fue abusada por un hombre mayor cuando tenía cinco años.

"Yo no soy feminista, las respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón precioso, un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también", dijo esta semana la mujer de Fabián Mazzei sin imaginar que sería muy criticada.

La artista decidió salir al aire en el programa de Jorge Rial, en una comunicación telefónica, para manifestar su bronca contra quienes no entendieron lo que quiso decir y para abrir su corazón sobre su vida.

"Siento la necesidad de hablar porque no tengo ganas de que confundan mis valores de vida, ni el lugar que tengo en la sociedad. Vengo de una familia que es un matriarcado terrible, mujeres que criaron a sus hijos solas. Pero también tengo un valor que destacar y es el de mi abuelo que, en 1914, aceptó a una mujer embarazada de un hijo que no era de él y le puso su apellido. Esto habla que dentro del género masculino y dentro del género femenino hay personas que se distinguen", comenzó Araceli.

Y continuó: "Cuando yo digo 'no soy feminista'. Digo que no pertenezco a un movimiento específico de mujeres, pero que lo respeto, y si hay algo que dicen en lo que estoy de acuerdo, voy a estar parada en ese lugar. Pero al decir 'no feminista' fui castigada por mi propio género diciendo que yo estaba en contra de cosas que no estaría en contra nunca. Primero porque soy una mujer luchadora, con una madre luchadora... Es importante que destaquen que estoy de acuerdo con lo que promueve el feminismo, y sé lo que significa ser feminista. Pero no estoy de acuerdo con meter a todos en la misma bolsa... Yo trabajé toda mi vida y sigo peleando por mis derechos".

"Yo soy parte del movimiento de las mujeres que están a favor de amor. El amor sana. Y me parece que es muy importante que nos respetemos entre nosotras. Yo fui agredida por mi género y no voy a permitir que me pongan en un lugar en el que no estoy... Yo soy una mujer luchadora, trabajadora. No soy una mujer ignorante... Pero fue muy agresivo lo que recibí ayer. No es válido defender nuestros derechos agrediendo a nuestro propio género", sostuvo González.

Y por último reveló que fue víctima de un abuso cuando era una niña: "Yo dije que nunca fui acosada bajo el contexto de mi profesión, porque gracias a Dios nunca me acosaron. Pero en ningún momento dije que no fui acosada, a los 5 años me manoseó un señor grande".