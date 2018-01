La Cámara de Comercio de Santiago se expresó sobre la venta de dólares

Fotos El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero, Miguel Siufi

26/01/2018 -

El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero, Miguel Siufi, en diálogo con Noticiero 7 advirtió que no se trata de una legalización de la venta no autorizada de divisas: "No es que se van a transformar en 'arbolitos' legalizados, se supone que el origen del dinero es legal. Y esto podría generar una nueva fuente de ingreso para el comercio y para el consumidor.”

"Hay que pensar en cómo se va a instrumentar, no es que cualquier comercio se va a transformar en casas de cambio", añadió sobre la nueva medida en la que se permitirá a comercios y personas físicas a comprar y vender dólares.