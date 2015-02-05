CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Enero 2018
A LAS 22.15 CINE: PERDIDO EN TOKIO
Por El Liberal
27/01/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. JUSTIN Y KELLY
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE: LA NAVIDAD DE SHEREK
20.00 CINE: CHIQUITO, PERO PELIGROSO
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CINE: PERDIDO EN TOKIO
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA
16.00 LA MENTE EN MOVIMIENTO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
12.30 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPíRITUS DE MI TIERRA
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 PAYE
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SGO.
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 EL MUNDO DE ELLAS
21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
22.00 EL MIRADOR
23.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.08 LA MÁQUINA VOLADORA
08.29 AÑO BISIESTO
10.22 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
12.10 EL APRENDIZ DE BRUJO
14.12 TOY STORY 3
16.06 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
17.53 PARKER
20.12 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
22.00 LA HORCA
23.34 TÚ ERES EL PRÓXIMO
TCM
07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.13 LA NIÑERA
09.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.13 LA NIÑERA
11.43 LA NIÑERA
12.13 RÍO BRAVO
14.53 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II
16.28 AL CAER LA NOCHE
18.22 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
20.01 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
22.00 MISS SIMPATÍA
TNT
07.09 AÑO NUEVO
09.14 REYES DE LAS OLAS
10.44 JACK AND JILL
12.27 AVIÓN PRESIDENCIAL
14.53 ARMA MORTAL 2
17.00 EL LLANERO SOLITARIO
19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
23.59 MÁXIMA PRECISIÓN
01.58 LUCY
SPACE
06.00 LA ISLA DE LOS TIBURONES
07.20 COLD WAR
09.14 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA
11.21 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN
13.29 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
15.50 LA BALA DEL ASESINO
17.27 EL HOMBRE DE ACERO
20.03 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 SHARKNADO 3
23.51 SHARKNADO 2. EL SEGUNDO
CINECANAL
09.25 A.I.. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
12.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
14.35 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA
16.55 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
18.50 LA ERA DE HIELO 2
20.25 LA ERA DE HIELO 3
22.00 LA ERA DE HIELO 5
SONY
06.00 STEP UP. TODOS A BAILAR
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
11.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
13.00 CHICAS PESADAS
15.00 STEP UP. TODOS A BAILAR
17.00 BURLESQUE
19.30 CHICAS PESADAS
21.30 STEP UP. TODOS A BAILAR
23.30 GRACIAS POR COMPARTIR
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO
GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,
VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,
FLORENCIA PAZ, “POCHI”
CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PAYADORES, SACHEROS
SANTIAGUEÑOS, KARLOS
ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y
LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO,
NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS,
ORELLANA LUCCA, LOS
SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ
CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA
“BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ
ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO
CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS,
LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO
CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,
DEMI CARABAJAL,
MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS
GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO
ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y
LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,
RALY BARRIONUEVO, PETECO
CARABAJAL, BANDA XXI,
JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,
DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,
LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,
MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,
KALAMA, SANTIAGUEÑOS
DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/01 -28/01- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (3D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
27/01 21:45 (Subt) 00:30 (Subt)
TADEO, EL EXPLORADOR
PERDIDO 2 (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/01 - 28/01 - 15:15 (Cast) 17:00
(Cast)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL (3D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/01 19:00 (Cast) 21:50 (Subt) 00:40
(Subt)
TADEO, EL EXPLORADOR
PERDIDO 2 (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/01 - 28/01 - 14:15 (Cast) 16:15 (Cast)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL (2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/01 18:15 (Cast) 21:00 (Subt) 00:45
(Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:
108 Minutos
27/01 - 28/01 - 15:00 (Cast) 17:30
(Cast)
29/01 - 31/01 - 17:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D):
ACCION (+ 13 AÑOS)
HOY AL 31/01 19:40 (Subt)
APUESTA MÁXIMA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 16
AÑOS)
27/01 22:00 (Subt) 00:45 (subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
27/01 - 28/01-15:00 (Cast) 18:00 (Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO IV
(2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
27/01 - 31/01- 20:15 (Cast) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TADEO 2: EL SECRETO DEL
REY MIDAS ATP
CASTELLANO 2D 16:30- 18:30 (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20:30- 22:20 (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS
DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS
LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CU RA
MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS
DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS
LOS DÍAS)