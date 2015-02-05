CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Enero 2018

A LAS 22.15 CINE: PERDIDO EN TOKIO

27/01/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. JUSTIN Y KELLY

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE: LA NAVIDAD DE SHEREK

20.00 CINE: CHIQUITO, PERO PELIGROSO

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CINE: PERDIDO EN TOKIO

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA

16.00 LA MENTE EN MOVIMIENTO


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPíRITUS DE MI TIERRA

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 PAYE

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SGO.

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 EL MUNDO DE ELLAS

21.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

22.00 EL MIRADOR

23.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.08 LA MÁQUINA VOLADORA

08.29 AÑO BISIESTO

10.22 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

12.10 EL APRENDIZ DE BRUJO

14.12 TOY STORY 3

16.06 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

17.53 PARKER

20.12 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

22.00 LA HORCA

23.34 TÚ ERES EL PRÓXIMO

TCM

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.13 LA NIÑERA

09.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.13 LA NIÑERA

11.43 LA NIÑERA

12.13 RÍO BRAVO

14.53 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II

16.28 AL CAER LA NOCHE

18.22 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

20.01 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

22.00 MISS SIMPATÍA

TNT

07.09 AÑO NUEVO

09.14 REYES DE LAS OLAS

10.44 JACK AND JILL

12.27 AVIÓN PRESIDENCIAL

14.53 ARMA MORTAL 2

17.00 EL LLANERO SOLITARIO

19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

23.59 MÁXIMA PRECISIÓN

01.58 LUCY

SPACE

06.00 LA ISLA DE LOS TIBURONES

07.20 COLD WAR

09.14 LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA

11.21 INDIANA JONES Y EL TEMPLO DE LA PERDICIÓN

13.29 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

15.50 LA BALA DEL ASESINO

17.27 EL HOMBRE DE ACERO

20.03 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 SHARKNADO 3

23.51 SHARKNADO 2. EL SEGUNDO

CINECANAL

09.25 A.I.. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

12.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA

14.35 EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

16.55 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

18.50 LA ERA DE HIELO 2

20.25 LA ERA DE HIELO 3

22.00 LA ERA DE HIELO 5

SONY

06.00 STEP UP. TODOS A BAILAR

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

11.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

13.00 CHICAS PESADAS

15.00 STEP UP. TODOS A BAILAR

17.00 BURLESQUE

19.30 CHICAS PESADAS

21.30 STEP UP. TODOS A BAILAR

23.30 GRACIAS POR COMPARTIR


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO

GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,

VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,

FLORENCIA PAZ, “POCHI”

CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL

DE PAYADORES, SACHEROS

SANTIAGUEÑOS, KARLOS

ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y

LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO,

NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS,

ORELLANA LUCCA, LOS

SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ

CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA

“BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ

ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO

CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS,

LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO

CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,

DEMI CARABAJAL,

MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS

GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO

ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y

LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,

RALY BARRIONUEVO, PETECO

CARABAJAL, BANDA XXI,

JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,

DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,

LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,

MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,

KALAMA, SANTIAGUEÑOS

DEL RÍO Y LOS KIJANOS.


CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/01 -28/01- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

27/01 21:45 (Subt) 00:30 (Subt)

TADEO, EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/01 - 28/01 - 15:15 (Cast) 17:00

(Cast)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL (3D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/01 19:00 (Cast) 21:50 (Subt) 00:40

(Subt)

TADEO, EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/01 - 28/01 - 14:15 (Cast) 16:15 (Cast)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL (2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/01 18:15 (Cast) 21:00 (Subt) 00:45

(Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN:

108 Minutos

27/01 - 28/01 - 15:00 (Cast) 17:30

(Cast)

29/01 - 31/01 - 17:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCION (+ 13 AÑOS)

HOY AL 31/01 19:40 (Subt)

APUESTA MÁXIMA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 16

AÑOS)

27/01 22:00 (Subt) 00:45 (subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

27/01 - 28/01-15:00 (Cast) 18:00 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV

(2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

27/01 - 31/01- 20:15 (Cast) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

TADEO 2: EL SECRETO DEL

REY MIDAS ATP

CASTELLANO 2D 16:30- 18:30 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:30- 22:20 (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS

DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS

LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CU RA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:20 (TODOS LOS

DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS

LOS DÍAS)

 
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