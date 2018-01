Encuesta revela que el 55% de los argentinos ya no confía en que el Gobierno resolverá el problema de la inflación

Fotos Lic. Lucas Romero

27/01/2018 -

Por José Aranda

Una de las primeras encuestas realizadas en este primer mes del año con respecto de cómo evolucionó la imagen del Gobierno nacional y de la gestión del presidente Macri, arrojó una evaluación negativa por parte de la gente, con una creciente preocupa¬ción por la situación de la economía que son las que ocupan el lugar prin¬cipal en la agenda ciudadana, por en¬cima de la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico.

Así lo señala una medición reali¬zada por la consultora Sinopsys entre el 5 y el 7 de enero. La muestra, mar¬ca una caída de más de 10 puntos a la hora de evaluar el Gobierno del presi¬dente Macri con respecto de noviem¬bre. A su vez, el nivel de preocupa¬ción por parte de la gente respecto de la inflación está al mismo nivel que en 2016. Pero, el dato más preocupan¬te para los analistas que realizaron la medición surge cuando la gente opi¬na sobre cómo estima que estará en el futuro: para un 42%, la mayoría de la muestra, estará peor.

El Lic. Lucas Romero, uno de los directores de Sinopsys, explicó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL los resultados de esta encuesta. En una síntesis de todos los temas abor¬dados, el analista advirtió: “Este dato de enero muestra que las expectativas sobre el futuro del país y sobre el futu¬ro de la situación personal en los nive¬les más bajos de todo el ciclo”.

¿Cuál es la percepción que tiene la gente del Gobierno en este inicio del año?

-Esto forma parte de nuestra me¬dición mensual con la que monito¬reamos la evolución de los principa¬les indicadores y menciono esto por¬que este estudio de enero viene a ra¬tificar algo que ya habíamos visto en diciembre que es un cambio en la ten¬dencia de los indicadores de opinión y en términos generales un deterioro de todos los indicadores relacionados al gobierno y al rumbo del país.

¿Cuáles son los factores que explican este cambio?

-Nosotros identificamos dos fac¬tores. Uno es que cambió el clima de opinión. Cambió el contexto en el cual la gente emite su opinión y tiene su percepción de la realidad. Veníamos de un contexto dominado por el pro¬ceso electoral que lógicamente condi¬ciona la mirada de la opinión pública sobre la realidad política y pasamos a un contexto en el cual la gente volvió a enfocarse en sus problemas cotidia¬nos, encuentra aún problemas sin re¬solver y entonces allí levanta la cabe¬za y a quien ve es al gobierno nacional. Es decir, durante el proceso electoral el gobierno se vio muy favorecido por el clima electoral, fundamentalmente tuvo allí éxito su estrategia de polari¬zación porque hay todavía un sector importante de la opinión pública que tiene sentimientos refractarios hacia la figura de la ex presidenta (Cristi¬na Kirchner) eso lógicamente ayudó al Gobierno a tener buenos indicado¬res en términos de opinión durante el proceso electoral. Cambió el clima y allí empiezan a aparecer los proble¬mas. Ese es un factor explicativo.

¿Cuál es el otro factor?

-Lo que el Gobierno hizo después de la elección. Allí hay dos grandes grupos de decisión. Por un lado los anuncios de aumentos en tarifas de servicios públicos como gas, trans¬porte; y otros componentes que son precios regulados, pero no directa¬mente por parte del Gobierno como aumento de la nafta, de las prepagas y una serie de anuncios que tienen im¬pacto en términos de opinión pública y es natural que veamos este resulta¬do. Por otro lado, el conjunto de refor¬mas que el gobierno anunció después de las elecciones y dentro de las cuales estaba incluida esta polémica reforma de la ley de movilidad jubilatoria que tiene niveles de rechazo extremada¬mente altos, casi 2 de cada 3 la recha¬zan y tiene una valoración negativa de esa ley y que tanto le costó al Gobier¬no aprobar en ese debate en el Con¬greso en diciembre y que seguramen¬te explica gran parte de la pérdida de popularidad que tuvo el Gobierno ha¬cia fines del año pasado.

¿Cuánto le costó al Gobierno en términos de pérdida de imágen?

-Es difícil hacer un cálculo y para¬metrizar esa pérdida porque hay que meter en el análisis todos estos com¬ponentes: el cambio de clima, los anuncios de aumento de tarifas, las reformas, con lo cual es difícil evaluar. Ahora lo interesante es que nosotros indagamos respecto de qué nivel de conciencia había en la opinión públi¬ca de la necesidad de bajar el gasto público. Los economistas hablan mu¬cho del déficit de las cuentas públicas, la necesidad de ordenar el gasto pú¬blico, pero digamos ¿cuál es el nivel de conciencia? Bueno, el estudio nos marca que un 55,9% de la gente cree que es necesario implementar algún tipo de contención del gasto. Aho¬ra cuando uno va a evaluar el modo o si se quiere la percepción que tiene la gente respecto del modo en que el Go-bierno está bajando el gasto público, ahí se encuentra con que el 73,4% di¬ce que está afectando a los que menos tienen en el modo en que está bajan¬do el gasto público. Ese dato hay que buscar como causa fundamental es¬te tipo de medidas. Buscar reducir el gasto afectando los sueldos de los ju¬bilados, realmente tiene un impacto muy negativo y así lo muestran estos números.

Hacia adelante ¿cómo es la percepción de la gente? porque hubo una suba de combustibles y en marzo está la vuelta a clases…

-Ahí son dos temas. Uno de ellos las preocupaciones y el dato del estu¬dio es que al igual que habíamos vis¬to en diciembre se vuelve a ratificar que ha subido de manera significativa la preocupación por la inflación, vol¬vemos a tener la preocupación por la inflación en niveles que no veíamos desde agosto de 2016, cuando el fa¬llo de la Corte Suprema retrotrajo el programa de aumentos tarifarios del Gobierno, volvemos a tener niveles de preocupación altísimos para el ofi-cialismo y, por otro lado, las expecta¬tivas que a nuestro entender es el da¬to más destacable del estudio porque es importante la caída en términos de imagen, pero lo que más debería pre¬ocupar al Gobierno es que este dato de enero muestra que las expectativas sobre el futuro del país y sobre el fu¬turo de la situación personal están en los niveles más bajos de todo el ciclo.

No solo en el terreno del pesimis¬mo, es decir que son mayoría los que tienen una visión pesimista del futuro respecto de los que tienen una visión optimista, sino que además está en los niveles más bajos y esto tiene que ver también con el hecho que una co¬sa es generar expectativas al comien¬zo de un ciclo y otra cosa es cuando ya pasaron dos años de Gobierno.

Creo que al Gobierno le va a costar cada vez más generar expectativas po¬sitivas con respecto al rumbo del país si no logra mostrar resultados con¬tundentes y convincentes. Si bien es cierto que hay que destacar que ene¬ro es un mes muy especial en térmi¬nos de expectativas, hay un factor es-tacional que impacta porque cuan¬do uno le pregunta a la gente qué ex¬pectativas tiene a futuro hacia un año, la gente no hace un análisis a 12 me¬ses vista de su situación, no se sienta a un escritorio y analiza cómo va a estar en octubre del año que viene, lo que la gente piensa es en el año siguiente, entonces a la gente le preguntábamos en octubre cómo iba a ser su año y la gente pensaba en 2018, en este 2018 ya se le vino encima, entonces la gen¬te contrasta lo que ve en términos de su propia realidad con la expectativa que tenía respecto de este año y ahí es donde la expectativa habitualmen¬te en el mes de enero se hunden. Pero más allá de esta situación, el dato más preocupante y relevante del estudio es que claramente el Gobierno tiene que empezar a cambiar esta tendencia y solamente la va a cambiar si muestra resultados.

Ahora, si la preocupación va en alza, no cree lo que el Go¬bierno dice de la inflación…

-Algo que también nos interesa¬ba medir de cómo había repercuti¬do la decisión del Gobierno de cam¬biar las metas de inflación. Lo intere¬sante es que le preguntamos a la gen¬te cómo evalúan la problemática de inflación en comparación con la ges¬tión anterior y el 41,4% cree que la si¬tuación empeoró y si uno va a los nú¬meros fríos y mira la inflación que hu¬bo en 2017 y la compara con el 2015, es incluso más baja. Esto quiere decir que la gente está equivocada, sí, pero es un dato a tener en cuenta porque es la percepción que tiene la gente. Lo que se conoce como sesgo de coyun-tura, la gente tiende a creer que los problemas del hoy son mayores a los problemas del pasado, pero es la rea¬lidad con la que el Gobierno tiene que

vivir y la realidad es que la gente cree que la gestión empeoró con respecto a la gestión de Cristina Fer¬nández de Kirchner. Y lo peor es que le preguntamos a la gente y en el estudio surge, luego del cambio de metas, la confianza que tiene la gente respecto de que el Gobierno pueda resolver el problema de inflación y ahí el dato fue negativo porque un 55% tiene me¬nos confianza que al comienzo que el Gobierno pue¬da resolver el problema de la inflación. Solamente un 16,8% tiene más confianza lo cual nos marca que además de no tener buenos resultados en este objeti¬vo de desinflar la economía, el Gobierno además es¬tá recogiendo cierta desconfianza por parte de la opi-nión pública con respecto de lo que puede hacer.

O sea, por más que el Gobierno explique que la inflación está más abajo de 2015, la percepción es que su situación está peor…

-Exactamente, puede allí tener algún efecto tam¬bién la alta inflación que se vivió en 2016, eso tiene un impacto y después tiene que ver también cómo evolu¬cionan los procesos paritarios que son los que les ter¬minan de confirmar a la gente si esa sensación que su bolsillo le alcanza para más o cada vez menos y eso también afecta.

¿Va a ser un año difícil si esto no se logra revertir?

-Nuestra perspectiva es que el primer trimestre va a ser muy malo, esta tendencia que la estamos viendo en términos de opinión posiblemente la veamos ex¬plicada por esto, pero falta marzo que es el mes cuan¬do la gente vuelve de vacaciones, se encuentra con la realidad, seguramente vamos a tener todavía aumen¬tos que nos hagan ver una inflación bastante más ele¬vada que lo que el Gobierno esperaba con lo cual el inicio de año va a ser complicado y habrá que ver des¬pués del Mundial. Tanto el 2016 como el 2017, si nos guiamos por tendencias estacionales, los meses de agosto, septiembre, octubre han sido buenos para el Gobierno, diría que hasta noviembre también. Es de¬cir, creo que el Gobierno ha decidido recogiendo un poco el guante de los costos que pagaron en términos de opinión pública en diciembre convulsionado, ha decidido minimizar las decisiones con costo político, allí hay que leer parte de la decisión de no insistir con la reforma laboral y apuesta ahora a que lo hecho em¬piece a dar frutos en materia económica y que la reac¬tivación se sienta más fuerte en lo que resta del año para ver si se puede recuperar en este sentido.