Estrena extranjero en un juego clave en lo anímico

Fotos DEBUT. Dionte Christmas se sumó ayer al plantel de Olímpico en Corrientes y esta noche jugará su primer partido.

27/01/2018 -

Con nuevo extranjero y optimismo generalizado, Olímpico se presentará esta noche en Corrientes para enfrentar a San Martín, en busca de un triunfo que le permita recuperarse en lo anímico.

En el conjunto bandeño hará su debut el estadounidense Dionte Christmas, quien se sumó ayer a la delegación y empezó a palpitar su primer partido en la Liga Nacional.

También estará a disposición el cordobés Jonatan Machuca, que se recuperó de una lesión fibrilar en el isquiotibial izquierdo.

Con la vuelta de Machuca, el entrenador Adrián Capelli tendrá una segunda opción para el puesto de base armador y Maxi Stanic (el titular) podrá tener mayor descanso.

Olímpico deberá comprometerse al máximo con el aspecto defensivo, en virtud de que el rival tiene un plantel de enorme jerarquía, en el que se destacan Jonatan Treise, Leonardo Mainoldi, Matías Lescano, Jeremiah Wood, Reynaldo García Zamora y Justin Kee nan.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos de acuerdo con la siguiente programación: desde las 11, Atenas de Córdoba vs. Quilmes de Mar del Plata (por TyC Sports); 21, Ferro Carril Oeste vs. Hispano Americano de Río Gallegos; 22, Salta Basket vs. Boca Juniors.