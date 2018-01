Fotos VISIÓN. El entrenador de Racing rescató la necesidad de contar con otro lateral izquierdo en el plantel.

-

El entrenador de Racing, Eduardo "Chacho" Coudet, resaltó que el club hizo "un gran mercado de pases", al referirse a los cinco refuerzos que incorporó la "Academia" para el 2018.

"Creo que hicimos un gran mercado de pases porque también tuvimos la suerte, las ganas y la energía que le puso Diego (Milito) en un mercado durísimo. Trabajamos desde mediados de diciembre y lo pudimos cerrar", dijo el DT en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento.

Racing se hizo de los servicios de Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Neri Cardozo y el regreso de Ricardo Centurión, quien estuvo cerca de volver a Boca. El conjunto de Avellaneda jugará mañana a las 21.30 ante Unión en Santa Fe por la décimo tercera fecha de la Superliga.

Sobre los refuerzos, "Chacho" reconoció que a su criterio necesita de un lateral izquierdo, y en ese sentido Racing anotó a Gonzalo Piovi de Argentinos Juniors y Rafael Delgado de Belgrano.

"Es una necesidad, pero si no llega, nos arreglamos con lo que tenemos", afirmó el DT, quien luego -con el tono de broma que lo caracteriza- dijo que "fuimos por Marcelo (Real Madrid) pero no llegamos" (risas).

Coudet aclaró que la llegada del lateral izquierdo "no es un capricho, es una necesidad lo de sumar un lateral, pero no sé si lo podemos hacer, si no, nos arreglaremos con lo que tenemos".

Espera por Orban

Si bien el DT racinguista tiene a Lucas Orban, quien se recupera de una pubalgia, para ese puesto en el lateral, pero Coudet aclaró que el jugador "viene llevando un proceso lógico de su lesión, estamos respetando su proceso".

"Ahora es cuestión de que no le duela, él quiere estar al 100% y nosotros queremos lo mismo. El puede jugar de lateral, es una alternativa, pero es central", agregó.

En cuanto a la pretemporada que realizó el plantel y cómo llega al reinicio del torneo, Coudet indicó: "Llegamos como queremos llegar". Nosotros queremos ser protagonistas y para eso hay que hacerlo en cada juego. Hoy estamos enfocados en Unión y ojalá salgan las cosas que planeamos", sentenció.

Con Centurión de titular

Coudet confirmó al mediocampista Ricardo Centurión entre los titulares para visitar a Unión.

El "Chacho" adelantó también que otros tres refuerzos integrarán el once inicial: los zagueros Leonardo Sigali y Alejandro Donati y el mediocampista central Nery Domínguez.

El equipo definido será con Juan Musso; Renzo Saravia, Sigali, Donatti y Alexis Soto; Matías Zaracho, Domínguez, Diego González y Centurión; Lautaro Martínez y Lisandro López.